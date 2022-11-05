雨狂炸台灣！除濕機放「3位置」效率最強 台電再曝3地雷
近期，因受到東北季風影響，北台灣時常下起綿綿細雨，許多家庭都拿出除濕機救援，但台電提醒，除濕機擺放的位置和使用效果相當密切，最好是放在室內空間中央處、空氣流通的空間還有平坦之處，才會讓除濕效率更好。
「台電電力粉絲團」臉書粉專指出，除濕機的使用效果和擺放位置的關係相當密切，只有放在合適的位置，除濕效率才會更好，首先，除濕機應該要放在室內空間中央處，以及空氣流通的空間還有平坦之處，不要放在狹小密閉的空間、容易濺水的場所，周邊切記勿放漏油、發熱的器具或是易燃物。
台電解釋，因為除濕機的原理，是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器，將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此，若是要讓除濕機發揮最佳效能，最重要的就是保持擺放空間的空氣流通順暢，另外，若是除濕機呈現傾斜的狀態，會讓水箱的水溢出，進而造成觸電、漏電的風險，最後，千萬別在衣櫃或是儲藏櫃等密閉空間使用除濕機，或是周邊有衣物等易燃物品，一不注意恐怕都會釀成危險。
台電提醒，除濕機的位置一定要與牆壁、家俱、窗簾保持50公分以上，保持距離才能確保安全，也才不會讓機器散熱不良、過熱發生危險。除此之外，台電也表示，使用除濕機時，記得關閉門窗，除濕機濾網也要定期清洗，還可以搭配電風扇或循環扇使用，來增加除濕效率。（編輯：賴禹妡）