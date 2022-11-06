坪數小也舒適！特力屋小宅「改造3重點」　機能安全滿點

▲特力屋小宅改造三重點，打造舒適空間。（圖／特力屋提供）
▲特力屋小宅改造三重點，打造舒適空間。（圖／特力屋提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-06 09:52:47

受到高房價、少子化的影響，曾經相當熱銷的三房房型不再是購屋主流，根據內政部2021年不動產交易資料顯示，全台25坪以下物件交易占比高達41%，有限空間如何發揮高坪效成為關鍵必修課，特力屋建議民眾在改造坪數小的屋型時，掌握收納、材質塗料、空間色彩，也能住得舒適又安心！此外，IKEA於台北四家分店展出海廢體驗屋，宜家卡卡友更可在活動期間內免費參與「耍廢美術課」，利用淨灘海廢物為素材，製作成生活中的實用小物。

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▲小宅空間可聰明善用「系統家具+收納配件」組合公式克服居家收納難題。（圖／特力屋提供）
▲小宅空間可聰明善用「系統家具+收納配件」組合公式克服居家收納難題。（圖／特力屋提供）
小坪數戶型主要集中為3人以下家庭客，打造大人、小孩都宜居的全齡親子宅，特力屋專家建議居家改裝前民眾可掌握「三要」心法：要整齊、要安全、要樂趣。從居家收納配置、環境材質、色彩光線運用等都須考量健康機能以及實用安全。

（一）居家收納要整齊

坪數小的戶型，要善用「系統家具+收納配件」組合公式，先將大型物件或衣物分類收整，櫃體內空隙處再利用尺寸適中的收納箱、籃進行細緻補強，空間絲毫不浪費，統一居家色系也讓視覺更開闊。育兒雜物多，存放衣物或玩具可遵循「透明+堆疊」2個訣竅，像是收納櫃採透明或半透明設計，讓尋物更容易，貼上分類標籤也能訓練孩童辨識力與養成自主整理的好習慣；另外摺疊式的複合家具，也能保持空間使用彈性。

（二）材質塗料要安全

兒童近距離接觸的地板、牆面等，若長期接觸內含甲醛或甲苯材質塗料，都可能誘發過敏或呼吸道疾病，甚至影響智力發展。特力屋建議可選高密度材質「超耐磨地板」，具不易磨損的優點，抗衝擊性強，耐用度最佳，仿真木紋也能襯托居家質地醇厚溫潤；同時認明SGS認證，才能避免「毒地板」危害。

此外，想替兒童房增添亮麗新色，刷漆前要留意塗料成分與品牌，可選擇國家CNS標準水性乳膠漆，或可分解甲醛、淨味配方的漆料，塗刷完工當天即可入住，為孩子營造潔淨空間。

（三）空間色彩要明亮

色彩與光線的搭配應用，也會悄悄影響孩子學習專注力與心情！特力屋建議，兒童房色調可以明亮、活潑中性色為主，或佐以對比色讓飽和度更鮮明，培養寶貝們創造力與美感；或刷上水性黑板漆，讓牆面化身畫布，抗汙耐擦寫的優點，鼓勵孩子放膽揮灑創意。加上可細膩控制進光量的遮光簾或童趣圖騰的布簾，皆能為宅邸注入溫馨趣味氛圍。

特力屋11/4~11/14自有商品與特色品牌全系列同享9折；11/20前購買衛浴商品滿1萬現折1千元，另自有品牌廚具櫃體、系統家具全系列享9折。

▲IKEA「海！可以更好」廢棄體驗屋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA「海！可以更好」廢棄體驗屋。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，IKEA至11月27日前，於新莊店、內湖店、新店店、台北城市店－小巨蛋開展「海！可以更好」廢棄體驗屋，希望從海廢體驗屋中喚起消費者了解海洋垃圾污染的嚴重性，更可在活動期間內免費參與「耍廢美術課」，製作成生活中的實用小物，賦予海廢新生命。

【耍廢美術課】一起動手將廢物再利用！免費體驗課程
適合年齡：4-10歲
地點：新莊店、內湖店、新店店、台北城市店
日期：11/5(六)、11/6(日)、11/11(五)、11/12(六)、11/13(日)

▲IKEA員工淨攤的廢棄物，打造出美麗海洋受到汙染的景象。
▲IKEA員工淨攤的廢棄物，打造出美麗海洋受到汙染的景象。（圖／記者鍾怡婷攝）

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