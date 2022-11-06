頂呱呱「一斤雞」回歸！明起限3天209元 雞腿5隻188元
頂呱呱繼「原味雞腿5支188元」送出68折優惠價後，即將回歸「一斤雞」促銷只要209元！明起至週三（11/7～11/9）限3天，一斤雞「經典原味雞塊600g」優惠價209元，還可享地瓜薯條、甜甜包等3種45元加購優惠。而Isaac韓國奶油吐司雙11祭出49折超殺優惠，即日起至11/11，大嗑「醬烤BBQ雞腿排」才49元。
速食頂呱呱優惠不斷，全台頂呱呱門市到今（6）日，購買「原味雞腿5支」只要68折優惠價188元（原價275元），大方幫腿控直接現省87元。而且活動期間內，凡購買原味雞腿5支，還可享有優惠45元加價購3選1，包括地瓜薯條1份、甜甜包2入＋經典泡菜1盒或35元飲品2杯（飲品有可樂系列、功夫紅／綠／青／蜜茶可選）。
明天起則限3天推出「一斤雞優惠價209元」，一次滿足吃上經典原味雞塊600g，同樣可享3種45元加購優惠，包括地瓜薯條、1份甜甜包2入＋經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶。提醒大家頂呱呱最新優惠活動限門市現場購買，每人限購2組，加購上限任選10組，每日限量供應，售完為止。劍潭店不參與此活動。不適用外送、APP及電話預約點餐喔。
另外，韓國奶油吐司Isaac迎接雙11祭出「醬烤BBQ雞腿排49元」超殺優惠，鮮嫩多汁的整塊雞腿排，以鐵板上煎至金黃，搭配鹹香夠味的BBQ醬，和柔軟歐姆蛋與香濃起司片一起夾進特製的奶油吐司中，厚實濃郁的滋味超飽足。即日起至11/11全台門市，「醬烤BBQ雞腿排」祭出約49折優惠，一份只要49元（原價99元），每日每人限購一份喔。