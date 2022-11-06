永心鳳茶2人同行鍋煮奶茶第2壺6折 杏桃鬆餅屋嚐太妃糖
食慾之秋，美食飲品新菜齊發，同步獻上暖心優惠寵饕客。永心鳳茶姊妹店「奶茶專門所」週三（11/9）起限7天，2人同行用餐點鍋煮鮮奶茶「第2壺享6折」優惠；11/16起還加碼推出，在店內與奶茶拍照打卡就送限量「焦糖海鹽紅烏龍奶茶捲」1份。而杏桃鬆餅屋11月則首度推出「太妃糖系列」餐飲，尤其雙醬＋雙鮮奶油的濃郁醇厚風味，迎接入冬也能甜暖又療癒。
延續永心鳳茶的台潮復古風格，永心鳳茶奶茶專門所以優雅粉色調的質感茶館，迅速晉升為信義區排隊餐廳名店，是不少女性約會口袋名單。供應剝皮辣椒雞湯麵、麻婆皮蛋燴飯、酥炸豆乳雞等創意台菜料理，主打三款人氣鮮奶茶等精緻茶飲，成為不少女性粉絲心頭好。首選「茗璐邸特調奶茶」特別使用三種在地台灣茶葉，搭配鮮奶依獨家比例調和並慢火熬煮，喝得到清新茶香與豐厚奶味，入口滑順又濃郁而成經典；另外還有醇香「台灣紅烏龍奶茶」和「南投阿薩姆奶茶」可選。
迎接秋日微涼季節，永心鳳茶奶茶專門所推出兩波段招牌鍋煮鮮奶茶回饋寵愛奶茶控，11/9～11/15限7天，「3款人氣鍋煮鮮奶茶」享6折回饋，凡兩人同行（含以上）內用用餐，點鍋煮鮮奶茶第二壺可享6折優惠，（以價低者計算6折優惠，單桌單次限享優惠乙次；鍋煮鮮奶茶冷／熱皆可選）；11/16起還加碼推出，到店內用與奶茶拍照上傳IG並標記店家，就送限量「焦糖海鹽紅烏龍奶茶捲」一份，（每日限量20份，數量有限，送完為止）。
另外，杏桃鬆餅屋則將台灣人冬季熱愛的太妃糖飲品，研發成甜暖鬆餅口味，首度推出「太妃糖系列」餐飲。為鍋內熬煮翻騰的焦糖泡泡添入鮮奶油、增加滑順感，再以些微海鹽提升整體高雅風味，引領出大人系苦甜風味太妃糖。
「芭娜娜太妃薄／厚鬆餅」為脆甜口感的焦糖香蕉淋上苦甜不膩的太妃糖醬，再搭配法國Cacao Barry 58% 苦甜黑巧克力熬煮成的巧克力醬，除了店內鬆餅標配的日本原味鮮奶油與香草冰淇淋，更加入太妃糖鮮奶油，打造「雙醬＋雙鮮奶油」的濃郁醇厚風味。還有飄著烤棉花糖甜香的「太妃咖啡拿鐵」及「太妃紅茶拿鐵」，分別有冷熱飲可自由選擇。