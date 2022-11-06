炸物老闆「報警抓唐寶寶」還提告？警曝真相 案情急轉彎
新北市一名唐氏症患者到炸物攤購買40元食物，點完餐才發現自己忘記帶錢包，當下立即向店家反應道歉，沒想到老闆卻大聲咆哮並直接報警，讓唐寶寶嚇得在一旁發抖，家長瞭解事發經過後，氣得將整起事件PO在網路上，瞬間引爆網友怒火，店家遭一星負評灌爆，而網路上傳老闆要對PO文者提告妨害名譽，不過警方回應，老闆5日前往派出所僅詢問提告相關事宜，目前暫時未打算提告。
一名母親在臉書上發文，透露自己的孩子是唐氏症患者，近日想買炸物給阿公阿嬤吃，點餐後發現忘記帶錢包，馬上和老闆道歉，未料老闆竟開始大聲咆哮，還立即報警處理。
警方到場後，唐寶寶家長也趕抵現場了解狀況，而老闆知道對方患有唐氏症後，竟還說「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」家長反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」老闆則回「我們很忙，哪有時間等！」事發當下，家長透露唐寶寶已經嚇得在一旁發抖，老闆卻仍態度十分差勁。
老闆的舉動讓網友全氣炸，紛紛到店家Google評論留下一星評論，「第一次這麼憤怒，滿街都是滷味鹽酥雞，真的不差你這間友善店家」、「人性只值40元嗎」、「老闆真懂行銷，因為40元獲得高曝光度」、「欺負弱勢」。
據警方表示，炸物店老闆當下雖有通報警方，但並未向唐寶寶提告。而事件發生後，網傳老闆要對PO文者提告妨害名譽，但目前警方並未收到報案通知，該老闆確實於5日凌晨前往派出所，但僅詢問提告相關事宜，目前暫未提告。（編輯：賴禹妡）