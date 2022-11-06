暗酸高虹安？曹興誠：「學歷很棒不會抄襲」不合邏輯

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曹興誠表示，最近大家可能會因股票大跌、通貨膨脹、烏俄戰爭、中國文攻武嚇侵擾等覺得鬱悶，但他引用《再啟蒙的年代》書中數據，如各國經濟爆炸成長、貧窮人口減少、平均壽命增加、嬰幼兒死亡率減少等，往前看這世界是很光明的。
曹興誠指出，啟蒙有5個重要價值，第一人本主義、第二理性與科學、第三技術與工業、第四專精與分工創造財富、第五市場規律化帶動全球貿易成長。在人本主義中，因為有民主才能保障人權，過去有企業家說「民主不能當飯吃」，但他認為「沒有民主的飯很難吃」。
在理性與科學中，曹興誠說，理性就是尊重事實和邏輯，在選舉中有很多候選人發言不合邏輯，像是有人說你抄襲，回應就說沒有抄襲就好，但有人卻說「我的學歷很棒、不會抄襲」，這就是不合邏輯。
在專精與分工中，曹興誠表示，他1984年就是應用亞當斯密的別針之例構想，提出晶圓代工，分別專精設計、製造、封裝等，這樣的合作也造就台灣今天半導體產業地位。
曹興誠分享，2019年看到香港反送中抗爭，看到中國不遵守50年承諾，看到警察放任流氓去打人民的「元朗事件」，他深刻認知到中國就是流氓，強調不能和中國談謀和，大家一定要團結抗共保台。
曹興誠強調，台灣的前途在於，一定要維持獨立地位、遵守啟蒙精神；英國《衛報》調查有一半受訪國家人民認為中國若以武力吞併台灣，其他國家應該幫助台灣，顯示中國已引起普世厭惡，因此「台灣獨和世界為友、統則和世界為敵」。
柯建銘表示，曹興誠創造出「曹興誠現象」與「曹興誠價值」，現象是今年3月5日他在加拿大的發文一語驚醒夢中人，打開許多人的思想啟發，一時間吸引所有人追逐；價值就是危機中台灣的價值，曹興誠是成功、頂尖的企業家，更是思想家、戰略家與歷史學家，是一個時代的思想領導者，是新台灣價值。
柯建銘也強調，中共二十大召開後，台灣人倒數20天要面對投票選擇，有可能選擇擁護九二共識的國民黨或喊出兩岸一家親的民眾黨嗎，全世界都在看台灣，台灣都在看新竹，這是一場價值更是歷史的選擇，希望大家能把新竹市交給有治理能力的人，也就是沈慧虹。
沈慧虹表示，新竹市是台灣半導體產業重鎮，過去她與市府團隊在用水、供電及疫情期間都努力守護護國神山群，未來她擔任市長會學習曹董精神，努力守護國家與產業安全，讓產業和市民都安心。
沈慧虹表示，新竹市過去42年有園區和城市一起成長發展，半導體產業是台灣的戰略產業，在美國國防工業、德國汽車產業、手機等都與台灣息息相關，疫情期間更凸顯台灣在全世界的地位，「新竹不只是台灣的新竹，也是全世界的新竹。」這些都是40幾萬市民與竹科近16萬從業人口共同的努力。
沈慧虹強調，過去8年她與林智堅、柯建銘及市府團隊，中央地方攜手努力守護城市與護國神山群。在面對百年大旱，完成北水南送，產業民生用水並重；疫情期間，在總統蔡英文、國防部、竹科與市府共同努力下，24小時內成立竹科專案篩檢站，5天篩檢5千多名外籍移工，讓竹市、竹縣與苗縣近40家企業安心。
沈慧虹指出，董事長曹興誠對於台灣前途與城市的關心城市是大家學習的對象，在其身上更看見國防與後備的重要，未來她和市府團隊絕對會一起守護城市安全，讓太空產業與半導體產業持續發展，在世界站穩腳步，守護產業、守護國家穩定就是她擔任市長的承諾。