IG一更新爆「18禁地獄片」！餵母乳畫面全播出 網友傻眼
Instagram在近幾年功能發展越趨完整，限時動態即時記載生活以及短影片等功能，讓用戶數量日漸上升，也逐漸取代Facebook成為主流社群平台。然而，近日就有網友分享，自己最近更新完IG之後，頁面突然出現大量的18禁不雅片，讓她相當苦惱，貼文釣出不少苦主。
一名網友在「Dcard」貼文指出「這一兩天我的instagram搜尋的介面莫名其妙出現一些不雅影片.....詢問大家的也有這樣嗎QQ？如果是國小國中生看到的話，真的很不行.....到底是被什麼邪教入侵啦」只見貼出的畫面中，出現許多18禁的畫面，相當不雅觀，也讓該網友表示「一堆這種真的會瘋掉欸，現在寧願出現商品的影片，也不想看到這些，有人知道要怎麼辦嗎？」
貼文一出，釣出不少苦主表示「我也是....出現一大堆奶妹跟餵母乳的影片＝＝」、「我平常根本沒在看奶妹，還有很多18禁影片，真得超傻眼」、「我的本來都是健身、跳舞的影片，現在也變很多怪影片，還有餵母乳的....」、「我也是，一堆泰國人搖來搖去，穿雷絲的衣服透奶的，還有餵母乳！」、「我的還有一堆可怕的皮膚病、急救小孩畫面，半夜滑真的嚇瘋欸＝＝」。
而《NOWnews》記者實際在今（8）日上午7時更新IG，點選搜尋頁面一切正常，也有許多不是苦主的網友表示「都是食物跟烹飪的影片啊，不是都根據使用者習慣推薦的？」、「我這邊沒問題...大家的IG是怎麼了」、「我更新後沒問題，鬆一口氣」而內行用戶則提到，如果更新IG後出現該狀況的話，可以至「設定」>「帳號」>「敏感內容控制項」>「更少」，如此一來就不會出現不雅內容，若有遇到相同情況的民眾，不妨可以試試看。（編輯：張嘉哲）