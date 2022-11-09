家庭群組叫什麼？「這5字」家長超愛取 網笑：我家也是
現代人多習慣使用通訊軟體聯繫，為方便布達事情，會開設有相關人員的群組，就有民眾好奇大家「家庭群組的名稱」是什麼？並提出一個「5字常用」版本，引起一陣討論，而不少網友的家庭群正恰巧被貼文講中，紛紛笑說：「真的超常見！」。
原PO於PTT以「家裡群組的名字是什麼？」為題發文，說明自己聽聞最多人使用的家庭群組名稱是「我們這一家」，而他們家也確實使用該名，「我直接中獎最無聊的命名XDDD」，接著好奇眾人的家庭群組名稱為何。
除了原PO家的群組叫「我們這一家」，貼文下也有許多人跳出來認領這名字，「我也叫我們這一家XD」、「看最多的應該就我們這一家」、「我們這一家超多人用的」，而變形版則有「我們這一（姓氏）」、「親親一家人」、「我的家庭真可愛」、「偶棉家(台灣國語的概念」。
網友們也分享自家的創意名稱，「冤親債主群」、「寄生上流(咦?」、「我家的就叫 家」、「你會老我會大」、「xxx巷，因為我爸媽都叫樓梯下的小空間xxx巷」、「門牌號碼（550號）」、「寵物名字+家族」、「（寵物名）的愛人們」、「X家閒聊室 （X是姓氏」、「（爸媽生肖名）一家親」。（編輯：李惠婷）