爸賣大安房「買義大利別墅」移民！他秒點頭衝公司提離職

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至於為何要突然賣房，原PO爸爸直言，「除了房價開始崩了趕快脫手外，想移民義大利過下半輩子享受人生，趁現在歐元便宜用購屋移民，且歐洲可以隨我走開開眼界」，還立馬買下義大利羅馬的別墅，且已和屋主聯絡並付完訂金，準備好好文件要申請購屋移民手續。
原PO分享，位在義大利的別墅才35萬歐元（約台幣1116萬3519元）而已，「換算台灣房內坪數46坪，且三層+93坪（游泳池+大草坪+屋外烤肉玩樂休閒區），房子外圍還能免費停車」，而他也打算在隔天提離職，下個月就飛去羅馬辦居留證，「我爸每年靠近170萬的股利分紅讓我們輕鬆住在義大利不用工作，但我還是要想想去那到底該做什麼一技之長好⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「爸爸有缺會義大利文的小孩嗎」、「+1缺女兒嗎」、「可以再多收一個小孩嗎，會一點義大利文⋯」、「我也要去，帶我走」、「我會電工，可以幫你們處理電器相關」、「那房子這麼大，應該需要保全，我當乾兒子我負責安全維護」。
也有類似經驗的網友勸退，「你去了才會知道台灣有多方便，隨時都有飯吃，銀行或公部門辦事超快服務態度又周到，也不用擔心包包會被偷」、「我朋友是嫁去義大利，光看她平常抱怨的內容就知道，義大利的安全度跟方便度完全比不上台灣，公部門跟銀行的辦事效率真的會瘋掉，去玩可以，要居住請三思」。（編輯：賴禹妡）