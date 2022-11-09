雙11參一咖！晶華電商7大美食買1送1：買牛排加碼嗑龍蝦

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晶華這次更推出「7大美食買一送一活動」，包括「泰式黃金咖哩龍蝦飯」是以整隻鮮活肥美的波士頓龍蝦對切，搭配以檸檬葉、紅咖哩和椰漿等元素製成的南洋咖哩醬，鮮香撲鼻帶有微辣的口感充滿令人驚艷的層次，買一送一（兩份）僅需1,080元；2款精選的燴炒飯包括選用鮮美的蝦仁與花枝拌炒雞蛋豆腐，再以蟹粉增色提味的蟹粉海鮮豆腐燴飯，和鹹香開胃的紅燒牛腩燴飯，價格分別為280元以及320元，買一送一優惠後、平均一份最低140元，相當划算。3款人氣常溫禮盒，包括辛香回甘的「剝皮辣椒雞湯麵」、香辣濃郁的「海鮮叻沙麵」以及新品「干貝雞湯麵」也限時買一送一，優惠後、每盒最低140元。
最後，先前在ITF國際旅展狂賣破億的超人氣自助餐「栢麗廳」則推出周一至周四8點後入場買1送1，折扣後每人僅需948元，即可享有和晚餐餐檯同等的豪華品項！
不僅如此，晶華酒店針對雙11也規劃出三款超值住房專案，
1. 「城市超值假期」：可選擇2023年1月底前入住精緻客房乙晚，再加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」2客，每房3,999元。
2. 「套房1+1」住房專案：可選擇於2023年1月底前入住19坪精緻套房連續兩晚或單日入住兩間，優惠價9,999元，相當於入住套房每晚不用5000元，再享栢麗廳自助早餐買一送一。
3. 「新春1+1」優惠住房專案：專為2023年長達10天的新春假期規畫，晶華祭出兩晚11,111元起的超殺快閃限定優惠，每日加碼再贈栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，邀請民眾提前規劃假期城市旅行。
寒舍集團也來雙11戰場湊一咖，攜手旗下5家酒店，包括台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店以及寒居酒店，於11/1起聯合推出「內用&外帶」美食優惠，喜來登大飯店人氣外帶餐點通通42折起，每份只需要價1111元，內用部分則祭出最低58折優惠。
像是喜來登大飯店館內超人氣餐飲11/1推出外帶人氣餐點通通只要1111元，包含米其林二星推薦的請客樓，祭出三款經典美食「麻油雞飯+蘋果木燻牛肋排」、「白鯧米粉湯+豆干肉絲捲餅」、「砂鍋醃篤鮮與功夫小菜組」，通通下殺真的只要1111元；台北寒舍艾美酒店則推出內用優惠包含，「探索廚房四人假日午晚餐券」（原價8,316元），寒舍生活APP會員獨享特惠價7,205元，現省約87折，席間能盡享主廚現煎安格斯牛排、爐烤牛排、手工披薩、新鮮生魚片以及繽紛甜品等。超多好康只有在雙11，饕客們趕緊手刀動起來！