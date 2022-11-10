好市多最強熟食「主角換人」！一票會員崩潰：原本很愛的
知名美式賣場好市多（Costco）不但販售量大又優惠的商品，熟食也備受老饕歡迎，不過其中熟食區的凱薩雞肉沙拉，不但在今年9月將價格調漲為189元，如今還有網友發現裡頭搭配的生菜竟從蘿蔓生菜換成一般萵苣，讓不少會員失望直呼：「之前說份量變小價錢變貴我都沒差，但生菜改了真的不行！」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示之前在好市多熟食區買的凱薩雞肉沙拉，裡頭搭配的都是蘿蔓生菜，但今天買的是卻是一般萵苣，讓他無奈嘆：「感覺價錢更貴了。」
貼文一出，引起網友熱烈討論，「對耶，難怪那一天覺得吃起來哪裡不對勁，但又想不出來，原來是菜不一樣了」、「我有看到貼公告說現在不是蘿蔓產季，所以改成一般萵苣欸」、「我上禮拜去賣場的時候看到公告寫不是蘿蔓產季所以改成萵苣，然後我想我剛剛在蔬菜區看到一大堆的蘿蔓然後再看看我推車裡的一袋蘿蔓⋯」、「原來今年才有蘿蔓非產季，去年以前都沒有」、「上週買了一個回來，就已經是美生菜了！還一度以為自己記錯」。
另外，也有不少網友失望直言，「如果不是蘿蔓心，就不能說是凱撒沙拉了」、「漲價還亂改原材料真的讓人感覺蠻差的」、「蘿蔓不見，沒有買的動力了」、「蘿蔓換成美生菜，我覺得真的不行」、「原本很愛的，但是近年來貴了也變味了」、「之前說份量變小價錢變貴我都沒差，但生菜改了真的不行」。（編輯：賴禹妡）