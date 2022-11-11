竹聯幫軟禁3豬仔半年洗錢8000萬！警破獲詐欺水房逮18人
刑事局日前掌握情資，竹聯幫信堂一位24歲的陳姓男子，在桃園市龍潭區承租民宅，經營詐欺水房，以高薪工作機會誘騙被害人上當，之後再控制行動並利用被害人的帳戶進行洗錢，半年左右時間經手金流8千萬元，至少有3位受害人被囚禁淪為豬仔。刑事局經過3波搜索，一共逮捕18人到案，眾人訊後依洗錢、詐欺、組織等罪嫌移送法辦。
據了解，陳男除了設下求職陷阱，控制前來應徵的受害人，將對方的帳戶作為人頭帳戶使用之外，也直接在網路上以每本15至20萬元的價格，收購帳戶使用，不過出售帳戶的人必須接受「集中管理」，以免反悔落跑。
刑事局從7月份開始展開調查，聯合桃園分局、龍潭分局、基隆市刑大、北投分局等單位，在桃園地檢署指揮下成立專案小組，於7月、8月、11月進行三波搜索，最終總共逮捕18位集團成員到案，成功瓦解龐大的詐騙集團。
警方並查扣了現金26萬3000餘元、BMW轎車、點鈔機、筆記型電腦、手機、存摺帳本、提款卡等贓證物，其中4位負責監控人頭帳戶的嫌犯遭到羈押禁見。
警方表示，詐騙集團半年來經手洗錢約8000萬元，至少有3位被害人曾遭囚禁，另外成員還會偽造虛擬幣交易紀錄，假冒成「幣商」，用交易的方式來洗錢，企圖掩人耳目。警方也再次呼籲，如求職時遇到提供帳戶、或應徵工作提供不尋常的高薪，民眾應提高警覺，撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：倪浩軒）