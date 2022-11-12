收詭異面試「被地圖街景拯救」！她靠這招濾怪工作：小心

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原PO將地點分享給住在宜蘭市的男友，男友一看就表示那附近是「荒郊野外」，堅定地勸她拒絕這次面試，而她因為自身及男友的疑慮，便找機會婉拒了對方，「或許是我跟男友多想 但還是小心點比較好」，並奉勸大家「各位面試前真的要查地點小心為上策，別像我蠢蠢的差點就去了，最後感謝男友感謝街景服務」。
此文引起熱議，網友回覆「男友加分」、「推推好細心的男友，可以嫁了」、「真的很可怕，找工作真的要注意」、「青埔寨園區要在台灣遍地開花了嗎」、「之前覺得陪面試很公主，看了這麼多求職陷阱後真的覺得需要人陪，但就在外面，如果超過30分鐘還沒聯絡就報警」。
眾人提供了求職時保護自己的方法，「我當初找工作也是男友一直提意見保護我，不可以是獨棟住宅，不可以在沒有管理員的獨棟公寓/大廈，最好找有上市的公司，然後載我去面試，並且刻意讓公司的人知道是被接送的」、「真的建議面試之前要先去查一下公司有沒有網站、登錄，知道是在做什麼的，然後本篇說的街景位置，現在還有提供面試評價的平台，花點錢可以查之前有去面試過的人的評價（有閒錢可以用，然後建議可以在進去面試前跟有空閒的家人朋友報備時間地點，說隔多久會回報 如果隔太久就請幫忙報警」。（編輯：李惠婷）