手扶梯之戰！他秀圖讚「台北人很自律」遭嗆：南部惹你？

台北手扶梯「該站單邊還是兩邊」的議題已爭吵多年，支持單邊的民眾認為保持一道流通能造福趕時間的人，支持固定站雙邊的一方則認為那些人本就該早點出門，為何要其他民眾配合他，此外站單邊還有可能加劇手扶梯的磨損。近日一位民眾PO出台北捷運內手扶梯的照片稱「台北人都很自律」，此話一出立刻點燃南北戰火，底下罵聲一片。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，有一派民眾認為手扶梯左、右兩側都該站人，並會反駁支持站單邊的人「趕時間不會走樓梯啊！」，原PO因此拍下北捷某站的手扶梯照，該處僅有上、下樓的自動手扶梯，沒有供人自行移動的樓梯，於是他嗆「就沒樓梯是要叫別人走什麼樓梯？」，「還好台北人都很自律，在吵在番（煩）的都是那些南部上來的」。

▲原PO認為多數南部人會認為手扶梯該站雙邊，於是發文嘲諷。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）

此文一出立刻點燃眾多人的怒火，直批原PO語焉不詳，為何要針對南部人嘲諷「哎唷～現在是想戰南北就是了？」、「我們南部人怎麼了嗎？」、「歡迎來南部弄假牙」、「反串要說，別無腦戰南北丟臉」、「？？？可是我從南部上去聽到的都是在地人在喊......什麼狀況？？」。