《寶可夢》小智世界冠軍！登澀谷廣場大螢幕 眾驚喜搶拍
歷經25年的長征，日本經典動畫《寶可夢》主角小智終於在最新篇章《寶可夢旅途》中奪下世界冠軍，昨（11）日在日本播出的第132話中，小智擊敗「不敗王者」丹帝抱回金盃，消息一出全球寶可夢粉絲為之瘋狂，且不只在網路上引發討論，日本知名景點澀谷廣場更在大螢幕以「緊急快訊」的新聞播報方式，向全球宣告小智成為世界冠軍，昨晚在場許多民眾也感到非常驚喜，紛紛拿起手機搶拍感人的一幕。
在《寶可夢旅途》第132話，主角小智在「寶可夢世界錦標賽」對戰「不敗王者」丹帝的噴火龍，過程中小智經過好幾回合纏鬥，中間一皮卡丘還昏迷，在昏迷的狀況下以往的夥伴陸續出現在眼前給了皮神友情之力，這一幕也讓不少寶可夢的粉絲相當感動，25年的寶可夢回憶全湧上，最終皮神打敗了噴火龍，讓小智終於封頂第一次拿下寶可夢世界錦標賽冠軍。
值得注意的是，節目播出後不只在網上掀起議論，就連澀谷廣場的廣告牆和大螢幕，都用新聞快訊的方式宣告此消息，從推特上的影片可以看到，許多路過的人們都被緊急快訊吸引，並拿起手機爭相拍攝，可見寶可夢熱潮多年來未曾消減，人們對童年的回憶也十分有感觸，不過也有網友逗趣表示「這是大型暴雷現場嗎」、「走著走著，就被暴雷了」。
回顧小智傳奇的旅程，從1999年開始征戰各大聯賽，名次從16強開始慢慢爬升到8強、4強、亞軍，最後終於在2022年登頂，台灣粉絲也紛紛轉發該消息，在各大論壇感動表示，「如果你要放棄夢想，想想小智用了25年的青春才成為世界冠軍」、「小智終於拿下冠軍了，再來有生之年希望能看到庫拉比卡下船」、「雖然25年看起來好像只過25個月而已，但還是不爭氣的哭了」。