抗癌神菜是它！菜市場超常見 她曝清洗3步驟「農藥OUT」
青花菜的營養價值高，更是抗癌神菜，家家戶戶的餐桌上常見其身影，不過青花菜買回家後，最擔心的就是農藥殘留問題，對此家庭醫學科醫師教了「3步驟」清洗青花菜，讓大家可以安心享用。
行政院農委會在粉專上指出，青花菜的營養價值位居同類蔬菜之首，富含維他命A、B、C、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質，不只有高量抗癌效果的蘿蔔硫素，還有高抗氧化物質硫配醣體。青花菜的產季為10月至隔年5月，產地在雲林縣、嘉義縣以及高雄市，。
行政院農委會也教導，民眾若是在外購買，挑選的技巧為「花球整體呈現香菇形，外觀完整密合，沒有嚴重的凹凸現象」。
而嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師安欣瑜在臉書上表示，青花菜最要小心就是農藥殘留在間隙的問題，因此買來後建議：
1.先以清水先浸泡3分鐘，待農藥溶解在水中後
2.開最小的水，用流動的清水沖洗10分鐘，讓水流沖走蔬果的殘留農藥
3.最後才能切菜，避免農藥汙染刀具
安欣瑜也指出，過度烹調會讓青花菜營養價值流失，最建議蒸2-3分鐘，並大讚青花菜是營養且有飽足感，老少咸宜，也適合減重吃的聖品。（編輯：賴禹妡）