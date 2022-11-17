美國米「一年一耕」　揭秘背後原因「超暖心」

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稻米界的天花板，被稱之為「米中之王」的「越光米」，因對於栽種環境有嚴苛的要求，也因此讓越光米成為夢幻逸品，而越光米不是只有日本才有，美國也是越光米的生產大國。日本人發現美國加州土壤肥沃，還有洛磯山脈雪水灌溉，就在環境天然、水源潔淨、稻田周遭沒有人為汙染等得天獨厚的條件下，因此將日本越光米引進加州種植。
值得一提的是，美國稻農對自然環境相當重視，除了用心栽種稻米，如何與大自然共生共榮，也一直是政府及相關單位研究的課題。多數亞洲稻田每年種植2-3次不等 ，美國米為避免人類大量耕作傷害大自然，因此採用「一年一耕」的方式栽種，在休耕期間，稻田就蓄滿水，一來可防止雜草生長，同時，還能避免土壤因風雪受到侵蝕，幫助土壤能獲得充分時間的休息，並重新積累足夠的養分，不需要依賴化學或人工肥料，帶來營養更豐富並對環境友善，維持優良的循環。
「美國稻田裡的鳥和鴨都是美食家！」
身為稻米出產大國的美國，在環保團體、政府及稻農等齊心合作下，營養豐富土壤中所生長的稻米，更有營養、更安全 ，且大批候鳥會到此棲息過冬，讓人們相信土壤在過程中可以收集到天然肥料，強化了種植更多營養、不含化學肥料稻米的信念認知。
根據統計，每年冬季（休耕期）都能迎接數以百萬計的野鴨、野雁、天鵝及其他各類水鳥到美國稻田過冬，約有近230種鳥類會在美國稻田中覓食和棲息，更包含29種數量稀少的物種及15種濱鳥，坊間有一說，「美國稻田裡的候鳥和鴨子都是國際美食家，搶先全球品嚐純淨天然的美國米！」，為美國米最佳的品質做了驗證，顯示出，美國米有著大地肥沃土壤的恩賜，同時也針對環境友善盡一份心力。
為打造良好的種植及生態環境，美國稻農努力回收和盡可能循環使用更多的地表水，從井中獲取地下水或從河流、溪流、湖泊、河口和水庫中獲取地表水來灌溉土地。在 30 年裡，農民種植水稻所需的水量減少了 52%；溫室氣體排放量減少 41%；種植水稻所需的土地面積減少 39%；土地流失減少了 28%；能源使用減少了 34%，而在所有過程中都沒有使用轉基因生物。
「美國蓬萊米種」白飯味美 助攻成炒飯王！
美國米一共引進5種到台灣，其中以「美國蓬萊米種」—美國中粒米最受喜愛，長度約為寬度的2到3倍，顆粒飽滿碩大，米質含有絕佳的飽水性，烹煮後的米飯濕潤柔軟且黏性高，有彈牙的嚼勁，讓中粒米能夠炒出一盤粒粒分明且兼具口感的炒飯，且不僅能助攻成為炒飯王，白飯配熱菜也同等美味！
短粒米品種為則為越光米，主要在加州種植，米粒較短而豐滿，形狀近乎圓形，有良好的澱粉特質，蒸煮熟後具有黏性，表面泛著微微光澤，粒粒分明，入口柔軟耐嚼有彈性。高品質的種植環境，再加上符合台灣飲食習慣的米種，讓美國米成為台灣進口米的大宗。