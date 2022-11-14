年底前財運有多旺？神準「卡牌預言」解答　選它一路賺爆

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B、人魚
C、蓮花
D、巨蛇
【選好看答案】
A、太陽
年底前最後兩個月，你的財運有望一路走高、偏財滿滿！你是否也是月光族，每次剛領到薪水很開心，結果繳完卡費、房租、電話費⋯等就所剩無幾？別擔心，年底前最後兩個月，你會獲得財神眷顧，特別是投資方面、或是有在經營副業者，你像開過光一樣眼光極準，不管投資股票、房地產、金融，或是朋友開的咖啡廳等，你看好的項目都能喜迎精彩回報。只要做好功課、多與信賴的前輩商討、確認市場走向，年底前最後兩個月絕對能錢財滿滿！
B、人魚
年底前最後兩個月，你的財運不會有太大起伏，反倒是克制不住的老想花錢，尤其淘寶、百貨公司、商店等各種1111光棍節特賣更是來勢洶洶，光預售就快把你的卡給刷爆了。雖然開銷大，但至少還有些小收入，不至於讓你入不敷出，未來兩個月，工作上會有獎金競賽、業績分紅等的活動，就連學生黨也有額外的獎學金機會，特別是創業者，會有你意想不到的大戶顧客上門。好好把握爭取，的話，跟卡費相抵銷是沒問題的。
C、蓮花
你屬於知足常樂、活在當下的那類型人物，對錢你不會斤斤計較，只要足以過日子就好。而這樣不爭不搶的你，反而才更有好福氣、好財氣！年底前最後兩個月，你容易喜獲各種意外橫財，像是跟長輩聚會莫名獲得零花錢、朋友找投資結果誤打誤撞賺進分紅、就連抱著「試試看吧！」的心情而買的彩票都能幸運中獎，可說是偏財旺到老天都無法忽視了。年底前最後兩個月，你的偏財運、貴人運都好到令人眼紅，而記得獲得好運的同時，也要幫助身邊的人、或捐款做公益，不止幫自己累積福報，更能讓好運持續下去！
D、巨蛇
你在物質上是個不會虧待自己的人，雖然不至於天天都吃高級料理，但若為了攢錢、而餐餐吃泡麵，那你也無法忍受。在年底前最後兩個月，你在財運上將迎來大翻身！不只是工作上的升官加薪、出差外派等的獎金福利，就連買彩票、錦鯉抽獎等都能幸運中獎，簡直正財偏財一起來了！另外年底前最後兩個月，會有不止兩種的投資、賺錢機會找上門，建議可好好考慮，也許能為2023年賺進第一筆錢財！
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