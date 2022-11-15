房市／置產客減少！台南安南區自住客剛需撐場

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也因此，去年許多屋主認為市場暢旺，紛紛開高價售屋，今年價格都有所調整。王仲良舉例，去年若行情在1500萬左右的透天物件，屋主可能開價2000萬出售，今年一開始，賣方多半還有信心，但買方已轉趨觀望，價格上逐步就會有所調整，回到行情上下；換言之，現在看屋的時間點對買方來說，相較去年能夠找到價格更合理、選擇性也較多的物件。
此外，區域的建設也仍持續推動中，對於自住族群也是一大利多。例如中央和地方合作推動的北外環道新建工程，總計分四期興建，繼第一期工程完工通車後，第三期工程也於近日完工，西起鹽水溪右岸安南區2-7號道路，東至南科聯絡道、台南高鐵平面道路，第二期工程則預計於114年底完工。116年全線通車後，將縮短安平至南科的通勤時間，車程可望由半小時縮短為15分鐘。
王仲良進一步說明，此次通車的第三期工程，就對於史博館特區，以及周邊包括新宅重劃區、北安路三段、州南重劃區等地，往返南科車程最快可縮短至10分鐘，不必再繞道台1線或國道8號。而目前新宅、州南重劃區等區段以屋齡10年內、地坪約25坪上下的透天車墅為主，總價1500萬左右接受度最高；至於大樓產品則多再較接近北區的九份子重劃區，目前成交單價落在25至30萬之間。