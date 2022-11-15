保險套「一戴就軟」？醫羞吐3原因　揭自救法：這時候戴

▲不少男性曾遇到使用保險套「一戴就軟」的狀況。（示意圖／翻攝pixabay）
▲不少男性曾遇到使用保險套「一戴就軟」的狀況。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-15 14:09:00

性行為在愛侶之間是增進感情的重要一環，卻有不少男性曾遇到使用保險套「一戴就軟」的狀況，對此泌尿科醫師程威銘列出可能導致此情況的3大原因，並提供解法，希望能夠解決部分男性的困擾，也建議大家若真的症狀嚴重，還是儘早尋求泌尿科醫師協助，更強調無論如何，發生性行為就是一定要戴保險套。 

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台北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》中表示，有研究顯示，100位18到24歲男性中，有14人遇到一戴保險套就軟掉的狀況，另外有16人戴上保險套後做到一半軟掉，甚至還有高達30％的男性兩者情形同時發生。 

▲醫師柯世祐分享案例，有名22歲的女子發生性行為後下體感到劇痛，豈料照完X光後，發現女子下體塞了「一支手機」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲程威銘醫師100位18到24歲男性中，有14人遇到一戴保險套就軟掉的狀況。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
程威銘醫師強調，即使如此在發生性行為時仍要使用保險套，因為體外射精仍可能「鬧出人命」懷孕，再者是也有染上性病的危機，那麼為什麼保險套明明就是常見的醫療器材，卻還是會發生使用失敗的情形呢？程威銘醫師列出4種可能原因。 

1.沒選擇適合的保險套 

許多男性直言戴上保險套沒感覺，有可能是因為沒有選到適合的尺寸，材質及大小不對，戴上保險套後產生不適感，導致沒感覺而軟掉。 

2.存在焦慮感 

因為大家都知道保險套就是要用來防止懷孕及染上性病，但每次撕開保險套要戴時，可能會想起「好像還是會懷孕」、「好像會得性病」，此類焦慮感就可能會造成一戴就軟。 

3.性功能障礙 

程威銘醫師指出，其實很多人已經有輕微性功能障礙，因此戴上保險套多一層束縛時，就有可能軟掉。 

▲男子分享自身血淋淋經歷，警惕男性朋友下體很脆弱。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲程威銘醫師建議，平時就可以多買幾種保險套來嘗試，找出適合自己的尺寸及材質。（示意圖／取自 Pixabay ）
對此程威銘醫師建議，平時就可以多買幾種保險套來嘗試，找出適合自己的尺寸及材質，也可以在自慰時戴上保險套練習，讓自己習慣那種感覺，另外在前戲開始前或趁女伴洗澡時，可以先準備好保險套撕開放在一旁，避免要使用時找不到，讓興致瞬間消失。 

程威銘醫師也表示，保險套戴的方法也很重要，一定要記得在全硬的狀態下再戴上，半硬不軟就戴上去有可能會因為保險套壓迫的關係，讓勃起功能更容易消退，也可以在前戲和女伴互動時，將保險套當成一種情趣，比較容易在不知不覺中戴上保險套，也建議可以購買水性潤滑液來幫助性行為更加順利，最後，若是以上做法都起不了幫助，最好還是尋求泌尿科醫師的專業協助，及早治療性功能障礙。（編輯：賴禹妡） 


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