台南牛肉麵遭吃霸王餐？10人爽吃2270元走光 監視畫面曝
以為同行友人幫忙付錢了？台南北門一間牛肉麵店日常生意繁忙，不過生意結束後才發現少收了一筆2270元的費用，經查監視器發現，當日營業有三桌、10人互相認識的顧客沒有付錢。老闆因此發文尋人，並公開監視器畫面，希望他們可以回店內付錢。
該間位於台南北門的牛肉麵店日前在臉書社團「台南大小事」發出尋人啟事，透露13日中午12時許，有10名客人到店內用餐，分別坐在店內5號、7號以及8號桌，一共點了9碗麵、1碗丼飯，共計消費2270元，不過這些群眾疑似以為自己或者友人已經付錢，吃飽後全數離開，老闆事後調閱監視器才發現。
對於該事件，老闆表示，他相信顧客不會是故意要吃霸王餐，因為他們是陸續離開，現在發文是希望客人看到貼文回來店內付款。認為這批顧客沒有惡意，因此雖然有監視器畫面為證，但仍沒有報警。
貼文一出，紛紛回應「應該不是故意的，可能互相都覺得對方會付錢，或聊的太開心忘記了」、「我有一次也是以為朋友先付了離開QQ相信不會故意這麼大膽全吃霸王餐！希望他們有看到貼文」、「我之前也在某個地方吃麵，騎車騎到一半才想到沒付錢」、「應該是爭相付錢，大家都以為對方付了，10人一起吃霸王餐不太可能」而也有網友到粉專開玩笑的說「應該是太好吃到忘記付錢」老闆則幽默回應「好像是這樣無誤XD」。（編輯：張嘉哲）