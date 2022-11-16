今年圍爐來嚐鮮！福華推「異國風年菜」 龍蝦叻沙端上桌
農曆新年除夕家家團圓圍爐，是相聚享美食的重要時刻，台北福華飯店集結旗下五大明星餐廳江南春、蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑及點心坊，由行政總主廚宋子超領軍五星主廚，今年打造多元風味的星饌現做年菜及伴手禮盒，搶攻新年圍爐與送禮商機。首度由馬來西亞籍行政主廚及新加坡籍麗香苑西餐主廚，精心研製全新推出東南亞風味四人份組合，包含龍蝦叻沙、肉骨茶、爐烤蜂蜜豆醬雞等異國風美饌，一吃彷彿瞬間跳轉到東南亞，滿足愛嘗鮮的饕客們。11月25號開放預購，12月18日前完成預購與付款再享9折早鳥優惠。
台北福華飯店集結旗下五大明星餐廳推出外帶年菜組合，堅持「當天現做」，多道老饕最愛單點名餚，例如江南春全新獨家研發，絕無僅有的松子東坡肉悶花膠、年菜評比常勝軍紹興醉雞，和蓬萊邨的懷舊菜尾一品鍋、五柳迦納魚及珍珠坊的御品珍膳雞燉翅、酒釀燒大蝦及虎掌黑玉參等近50道單點美饌供消費者選擇，售價588元至5,888元不等。
也有懶人必備套餐選擇，無論是小家庭四人或多人六人份的外帶年菜組合通通有，售價從6,588元至13,888元不等，訂購套餐每套額外再加碼送餐飲優惠套券一組。包括四人份「福兔賜福套餐」（6,588元）及六人份「福兔鴻運套餐」（13,888元），其中包含有榮獲2023最強外帶年菜爭霸賽-極品佳賞之鴻運八寶福拼盤，以及Q彈軟糯的極品脆皮大烏参。
榮獲2020經典臺菜餐廳的蓬萊邨主廚王永宗向來以繁複手路菜聞名，此次獻上味濃鮮甜，以嚴選12道食材搭配老母雞高湯，最後加上主廚私房中藥熬製藥酒配方點綴的蓬萊排翅佛跳牆，做為盛宴開端的六人份「福兔富貴套餐」（13,888元）；粵菜霸主珍珠坊粵菜職人主廚葉晉誠，推出色香味俱全的六人份「福兔高陞套餐」（13,888元），鮑魚扒雙冬及紅咖哩龍蝦皆是不容錯過的團圓美味。福華外帶年菜從11月25號開放預購，在12月18日（含）前完成預購與付款再享9折早鳥優惠。