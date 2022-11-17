準備脫單！4星座女3年內「注定嫁好尪」　婚後狂閃幸福炸

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水瓶座的你崇尚自由、喜歡無拘無束的生活，或許在你的人生清單上，可能不會有進入婚姻生活的選項。不過，你的潛意識中，也會渴望有個人能讓你依靠，你只是被婚姻生活表面的制度嚇到，如果遇到適合你的對象，你也許就此對婚姻改觀。
在未來的三年裡，單身的你，極有機會遇到和你一樣擁有開放理念的對象，可以多留意「白羊、雙子、金牛」的異性，在和他相處的過程中，你會瞭解到兩個人在一起，能夠創造一加一大於二的美好生活，進入婚姻會是不錯的選擇。有伴的你，不妨多和另一半建立進入婚姻的共識，說不定對方早就想把你娶回家，你們還在等什麼呢？
摩羯座
個性堅忍的摩羯座，也許在不少個夜裡偷偷流淚，把不為人知的辛苦往肚子裡吞，不敢向親密的另一半吐露心聲。有伴的你，可以試著在伴侶面前卸下心防，即便是在對方面前展現脆弱的模樣，反而讓兩人的感情升溫，彼此的心更加靠近，你們都知道在彼此面前是安全的。
未來的三年裡，當你確定對方可以讓你依靠終身時，不妨趁早完婚，早早的享受婚後生活的樂趣，你將明白與他人之間暢通無阻的溝通，會是維繫婚姻與關係一大重要因素。單身的你，三年內你將遇到桃花大開的時候，不妨多注意出現在身邊「雙魚丶金牛丶天秤」的異性，屬於你的命定正緣就在其中，可別因為太害羞而錯過了！
處女座
處女座的你，對於感情也許抱持著完美主義，總是想著在愛情中不能犯錯，一旦你或對方稍微出點小錯，可能是漏接電話、記錯重要節日、約會遲到、生活習慣不同，你就開始扣自己或對方的分，扣到負分之後慘烈分手收場。
其實，你可以在感情中放輕鬆一點，單身的你，在未來三年裡，多留意身邊「天蠍丶巨蟹丶射手」的異性，你有可能遇到尋覓了一輩子的人，能夠讓你不去計較愛情中的小瑕疵，當你們情到深處，直奔教堂也不嫌太快。有伴的你，別總是想著要掌控感情，希望能把對方變成你想要的樣子，順其自然最好。若想把對方定下來，主動向你的伴侶出擊，牽手彼此圓滿人生。
雙魚座
天生個性帶點軟萌的雙魚座，給人圓融、面面俱到的包容感，會有不少異性想要靠近你，享受被你照顧的感覺。感情方面，單身的你，可能深受電影或是童話裡的浪漫情節的吸引，而幻想著究竟要到什麼時候能夠遇到你的真命天子，別太著急了！
在未來的三年裡，你可以留意身邊「獅子丶天秤丶射手」的異性，他會反過來不求回報的對你好、你幻想的浪漫情節對方都能為你做到，這樣好的對象若是好好把握，將有機會在三年內成婚。有伴的你，要是兩人都動了想婚的念頭、想要追趕進度請直接行動、別再猶豫！你的婚後生活肯定是享福的，對方會寵著你、慣著你，讓你婚後還是能做自己想做的事。
十二星座女【適婚對象】關鍵詞
白羊【幽默風趣】。金牛【理性務實】
雙子【貼心硬漢】。巨蟹【和平主義】
獅子【事業有成】。處女【斯文暖男】
天秤【顏值擔當】。天蠍【勤奮不懈】
射手【溫柔體貼】。魔羯【包容負責】
水瓶【品味不凡】。雙魚【穩重踏實】（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。