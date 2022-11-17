國小兒「只聽大陸歌」不甩周杰倫？網秒指1團體：他更紅
現今網路發達，無論是何種歌曲都能傳遍世界各地，近期，就有一名網友指出，國小5年級的兒子竟告訴他，班上同學都只聽中國大陸的歌曲，連周杰倫都不熟，讓他相當傻眼，貼文曝光後，不少人搖頭嘆：「小孩五堅情比周董紅啊！」
該名網友在PTT貼文，他以「台灣小孩現在都愛聽中國流行歌」為題，表示他的兒子今年小學5年級，近期要去戶外教學，居然和他分享，現在班上同學點歌都是中國流行歌，連台灣歌也要選擇中國人唱的版本，「我不死心地問小人，那你們同學會聽周杰倫嗎？」沒想到兒子居然回「當然不會」，讓他相當傻眼。
貼文一出，網友紛紛留言，「開車廣播也播一堆大陸歌，很誇張」、「有關係嗎？能有自由開放思想，聽什麼歌有差嗎」、「大驚小怪的，過幾年越南泰國印度起來又會流行別的」、「被抖音影響啦，重點有些還很洗腦連ptt都看得到」、「小時候日本從遊戲卡通戲劇到音樂幾乎全包」、「大學時韓國崛起，到哪都韓國音樂藝人」、「我們這代小時候哈日，其實我們也沒變日人」。
也有人直言是時代差異，「小孩五堅情比周董紅啊」、「最近有出新專輯又如何？周杰倫、五月天就已經不是小朋友」、「五堅情比周董紅+1，其實是阿北的年紀問題」、「五堅情超紅，狼人殺可以殺進小巨蛋」。
還有人認為不用太擔心，「長大懂事之後就會突然發現小時候聽垃圾長大，懊悔不已」、「我家國中後不看抖音就改觀了，你跟他說抖音他還會生氣」、「其實不會，茄子蛋還是曹雅雯的台語流行歌還是有的」。（編輯：賴禹妡）