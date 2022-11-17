求子7年！人妻增加頻率「7天29次」 醫急搖頭：機率更低
許多夫妻婚後都渴望生兒育女，卻苦苦等不到懷孕喜訊，就有一名女子和老公結婚7年，卻連1次都沒懷過孕，便急得在7天安排了29次行房，讓中國網紅醫師「許超醫生」直搖頭喊：「過高的頻率可能會影響小蝌蚪的數量，從而降低懷孕的可能！」
一名女子透露，和老公結婚7年了，一直求子不成，過去都是每天1次性行為或是1天2次，這個月特地在排卵日前後，共7天安排了29次行房，讓她憂心地問：「能懷上嗎？」
對此，許超醫生指出，他仔細地算了一下，夫妻倆平均每天發生4次性行為，共連續7天，「這個頻率確實有點高了」，過高的性行為頻率，可能會影響精子的數量，反而降低懷孕的可能。
許超醫生建議，一般來說，一週維持2-3次規律的性生活基本上就夠了，若是想「加班」，可以在排卵日前後再增加1-2次。同時許超醫生也表示，懷孕不只是看行房次數，夫妻倆7年沒懷過孕，最好還是雙方都到醫院檢查一下，才能找出問題所在。
對此網友也嚇傻直言，「七天29次，妳是想去父留子吧」、「牛都得累死」、「七天29次，長八個腎才夠這麼高強度的吧」、「這把人累死了」、「這個頻率我是在看小說嗎」。（編輯：賴禹妡）