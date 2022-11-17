林青霞挺卡地亞返台！親認「沒有考慮復出」張震飆戲無望

▲巨星林青霞（左二）返台為鍾愛的珠寶品牌Cartier台北101旗艦店重新開幕剪綵，受訪直言自己拍了20幾年戲，40歲結婚、50歲開啟寫作，卸下明星光環的生活愜意知足，還即將出版第4本新書，斬釘截鐵地說「沒有考慮復出」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲巨星林青霞（左二）返台為鍾愛的珠寶品牌Cartier台北101旗艦店重新開幕剪綵，受訪直言自己拍了20幾年戲，40歲結婚、50歲開啟寫作，卸下明星光環的生活愜意知足，還即將出版第4本新書，斬釘截鐵地說「沒有考慮復出」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-17 17:41:322022-11-17 17:44:38

巨星林青霞專程返台力挺鍾愛的珠寶品牌Cartier台北101旗艦店重新開幕，具影壇傳奇地位卻大展親和魅力的她，現身受訪直言自己拍了20幾年戲，40歲結婚、50歲開啟寫作，卸下明星光環的她近年樂衷書寫，不僅即將出版第4本新書，還剛獲「香港中文文學雙年獎」散文推薦獎。受訪時被問到何時願意再拍戲，青霞姊斬釘截鐵地說「沒有考慮復出」，讓同框現身剪綵的影帝張震同台飆戲無望。

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日前悄悄返台在機場巧遇黃秋生的林青霞，完全沒有架子地上前誇獎他「我是林青霞，我想跟你說，你演戲很好。不打擾了。」讓硬漢直到上機才回神，驚覺竟被女神稱讚，又驚又喜。還回覆網友沒追上前討合照，是因為「這樣太幼稚了」不太好意思。Cartier台北101旗艦店開幕活動上，黃子佼直問林青霞怎麼會這麼瀟灑，她悠悠地說「我如果很欣賞一個人，看到別人的長處我就會告訴他，希望可以帶給對方一種鼓勵、一點開心和信心」，透露表達欣賞一直是自己很喜歡做的事，「喜歡給別人驚喜，喜樂的驚」。讓佼哥忍不住化身小粉絲馬上討稱讚，青霞姊秒讚「靚仔」，讓他樂得大喊「他稱讚我很帥」，直說主持這場活動其實比陪產老婆還緊張。

巨星林青霞難得返台，造訪口中「回台灣一定會去吃的最愛小吃店」，竟然在民生社區知名台南擔仔麵店，被直擊巨星站上料理台煮麵！青霞姊親口透露因為喜歡店家腳踏實地做了幾十年，一時衝動跟著他們煮起來，體驗「自己吃的麵自己煮」，讓人不可思議於巨星的親民程度。事實上，林青霞這幾年洗盡鉛華，縱情書寫、唱戲與畫藝，絲毫不戀棧光環，直言自己拍了20幾年戲，40歲結婚、50歲開啟寫作，斬釘截鐵地說「沒有考慮復出」。

同框現身剪綵的影帝張震，隨後受訪時也分享與青霞姊其實沒有正式合作過，透露「曾在梁朝偉婚禮上同桌而聊了很多」；稱讚她很有親和力，「有點距離又像沒有距離」。只不過巨星不願復出，等於張震未來也無望與林青霞同台飆戲。

▲林青霞雍容華貴地現身卡地亞台北101旗艦店，剪綵時更開心地舉手舞動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林青霞雍容華貴地現身卡地亞台北101旗艦店，剪綵時更開心地舉手舞動。（圖／記者蕭涵云攝）
林青霞坦言，自從寫作之後「對任何事都很有好奇心」，對書寫的人來說，資料是非常重要的；提到對大家表現親和力一事，謙稱「其實最開心的是我自己」。即將出版第四本新書的林青霞，文采大氣飛揚，曾獲香港大學頒授名譽博士；上個月底也才剛獲「香港中文文學雙年獎」散文推薦獎。她害羞謙稱「真的想像不到」，很開心不只能給別人意外的驚喜，也欣然獲得驚喜。她更分享這次回來，發現「台北變得真美」，下飛機時看見雲霧很低，而諸多高聳的大廈穿越其中，「感覺非常溫暖，像回到母親的懷抱」。

女神直說未來十年的小願望，是想到巴黎街頭幫人作畫，被佼哥疑問有功底嗎？才謙虛表示其實有學了一點，新書《青霞小品》將收錄親筆畫作。還透露日前位於香港飛鵝山安達臣道的「42億豪宅」的火警，帶來一些人生體悟，黃子佼賣關子「身為巨星是如何斷捨離？」也將在青霞姊的新書裡透露。

Cartier卡地亞台北101旗艦店再度擴大改裝成全台首間霸氣三層樓、佔地280坪的指標性旗艦店，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bé taille精工雕琢，於台北101購物中心內打造3樓至5樓美輪美奐的挑高空間，全店共8區VIP鑑賞區域。以白金色基調融入馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專屬台北101訂製詩情畫意的珠寶壁畫，店內可見藝術家Lison de Caunes於牆面層板投入稻稈鑲嵌的絕世工藝、「設計界奧斯卡」獎燈飾Lasvit，VIP室內還有台灣版畫藝術家沐冉Muran創作的單版複刻「絕版版畫」，甚至Anne Midavaine獲法國「活文化遺產企業」認證的漆藝創作，還有英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪台灣梅花鹿與美洲豹的牆面等精湛工藝。

更以台灣原生植物為靈感，在頂樓孕育藏有品牌奇珍異寶的神秘空中花園，最受林青霞喜愛。張震則讚賞3樓到5樓的樓梯設計非常特別，拾級而上像從海邊一路向上延伸到山的景象，欣賞到涓涓細流溯及動人瀑布，應用石膏乃至於金箔打造，展現隨光線變幻折射的光澤亮點。

▲低調已久的林青霞，如今幾乎只有卡地亞請得動巨星現身。卡地亞台北101旗艦店盛大重新開幕，獲女神佩戴近4億鑽石站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲低調已久的林青霞，如今幾乎只有卡地亞請得動巨星現身。卡地亞台北101旗艦店盛大重新開幕，獲女神佩戴近4億鑽石站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲卡地亞台北101旗艦店，4F男士配件及腕錶專區。（圖／記者葉政勳攝）
▲卡地亞台北101旗艦店，4F男士配件及腕錶專區。（圖／記者葉政勳攝）
▲卡地亞台北101旗艦店將最尊貴隱密的VIP鑑賞室設在5F。（圖／Cartier提供）
▲卡地亞台北101旗艦店將最尊貴隱密的VIP鑑賞室設在5F。（圖／Cartier提供）
▲卡地亞台北101旗艦店4F，以照拂五感的專屬空間，展示高級珠寶腕錶到家居精品、個人配件等作品。 （圖／Cartier提供）
▲卡地亞台北101旗艦店4F，以照拂五感的專屬空間，展示高級珠寶腕錶到家居精品、個人配件等作品。 （圖／Cartier提供）

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