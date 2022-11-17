林青霞挺卡地亞返台！親認「沒有考慮復出」張震飆戲無望

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巨星林青霞難得返台，造訪口中「回台灣一定會去吃的最愛小吃店」，竟然在民生社區知名台南擔仔麵店，被直擊巨星站上料理台煮麵！青霞姊親口透露因為喜歡店家腳踏實地做了幾十年，一時衝動跟著他們煮起來，體驗「自己吃的麵自己煮」，讓人不可思議於巨星的親民程度。事實上，林青霞這幾年洗盡鉛華，縱情書寫、唱戲與畫藝，絲毫不戀棧光環，直言自己拍了20幾年戲，40歲結婚、50歲開啟寫作，斬釘截鐵地說「沒有考慮復出」。
同框現身剪綵的影帝張震，隨後受訪時也分享與青霞姊其實沒有正式合作過，透露「曾在梁朝偉婚禮上同桌而聊了很多」；稱讚她很有親和力，「有點距離又像沒有距離」。只不過巨星不願復出，等於張震未來也無望與林青霞同台飆戲。
林青霞坦言，自從寫作之後「對任何事都很有好奇心」，對書寫的人來說，資料是非常重要的；提到對大家表現親和力一事，謙稱「其實最開心的是我自己」。即將出版第四本新書的林青霞，文采大氣飛揚，曾獲香港大學頒授名譽博士；上個月底也才剛獲「香港中文文學雙年獎」散文推薦獎。她害羞謙稱「真的想像不到」，很開心不只能給別人意外的驚喜，也欣然獲得驚喜。她更分享這次回來，發現「台北變得真美」，下飛機時看見雲霧很低，而諸多高聳的大廈穿越其中，「感覺非常溫暖，像回到母親的懷抱」。
女神直說未來十年的小願望，是想到巴黎街頭幫人作畫，被佼哥疑問有功底嗎？才謙虛表示其實有學了一點，新書《青霞小品》將收錄親筆畫作。還透露日前位於香港飛鵝山安達臣道的「42億豪宅」的火警，帶來一些人生體悟，黃子佼賣關子「身為巨星是如何斷捨離？」也將在青霞姊的新書裡透露。
Cartier卡地亞台北101旗艦店再度擴大改裝成全台首間霸氣三層樓、佔地280坪的指標性旗艦店，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bé taille精工雕琢，於台北101購物中心內打造3樓至5樓美輪美奐的挑高空間，全店共8區VIP鑑賞區域。以白金色基調融入馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專屬台北101訂製詩情畫意的珠寶壁畫，店內可見藝術家Lison de Caunes於牆面層板投入稻稈鑲嵌的絕世工藝、「設計界奧斯卡」獎燈飾Lasvit，VIP室內還有台灣版畫藝術家沐冉Muran創作的單版複刻「絕版版畫」，甚至Anne Midavaine獲法國「活文化遺產企業」認證的漆藝創作，還有英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪台灣梅花鹿與美洲豹的牆面等精湛工藝。
更以台灣原生植物為靈感，在頂樓孕育藏有品牌奇珍異寶的神秘空中花園，最受林青霞喜愛。張震則讚賞3樓到5樓的樓梯設計非常特別，拾級而上像從海邊一路向上延伸到山的景象，欣賞到涓涓細流溯及動人瀑布，應用石膏乃至於金箔打造，展現隨光線變幻折射的光澤亮點。