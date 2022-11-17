美國正妹定居高雄！媽開條件「徵台灣女婿」：要27個孫子
Courtney來自美國佛羅里達州，來台8年目前定居高雄，但日前發生一場嚴重車禍，導致左腿摔斷及左肩骨折，Courtney的媽媽得知消息後，立即飛來台灣照顧女兒， Courtney媽媽來台灣6個禮拜，除了到處品嚐高雄美食之外，也對台灣人十分印象深刻，因此直接徵求台灣女婿，條件就是要生27個小孩！
Courtney媽媽在YouTube頻道《不要鬧工作室》影片中，嘗試了火腿蛋吐司、紅茶牛奶、牛肉湯、水餃、肉圓及南部米糕，對每一道小吃都讚不絕口，其中最喜歡的就是南部米糕，大讚小黃瓜是完美配角，也透露目前來台最愛的食物是水餃。
Courtney媽媽也開出未來女婿的條件，希望對方是個善良並真心愛女兒的男人，能在女兒最需要的時候無條件給予支持，且要願意有個大家庭，因為自己一直以來都想要27個孫子，幽默地喊：「但我只有1個女兒，所以男生要加油。」
Courtney媽媽透露，她來台灣6週，印象最深刻的就是台灣人、美食以及音樂，雖然自己下週就要先回美國了，但相信台灣的朋友們能夠好好地支持、照顧Courtney，「這樣我可以安心回家」。（編輯：賴禹妡）