看了100間房不滿意！接1電話秒簽約 他：房子會「找人」
台灣房價居高不下，買房除了必須有一定財力，有時候也需要一點運氣。就有位網友透露，自己原本是租屋族，但因為房東提高租金，於是動念買房。但是看房期間，看了不下100間物件，就是沒有很滿意的，一度想要放棄了。結果某天接到房仲電話，在沒有任何期待的情況下，一去看房竟驚為天人，當下就決定簽約，讓網友直呼「房子本身會『找人』！」呼籲大家買房真的不用急。
原PO在臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」發文，透露自己的親身買房經驗。原PO表示，開始看房以後共看了不下一百間，各種房型都有，透天、公寓、大廈、華廈，也曾一度看了同一間建案4次，斡旋金都付了但最後還是後悔。
幾乎都已經想要放棄的時候，某天接到房仲的電話約看房，答應了之後就忘掉此事，直到當天再接到房仲電話提醒不要遲到，原PO才趕忙赴約。沒想到抱著看看就走的心態，原PO和老婆一到現場，竟然無比驚艷，非常滿意，和之前的看房感受完全不同，當下立即決定簽約，連斡旋都沒下。
原PO總結個人經驗認為，房子本身會「找人」，「看房子、找房子不要急，不要讓自己陷入非要不可的窘境裡，這樣很容易讓自己難以自拔而進退兩難。」
文章一出獲得許多人認同，紛紛在底下留言回覆說「房子自己會找主人，有緣分才會讓你買到」、「身為房仲，看了您這篇心得分享，我並不會失望，而是替您感到開心，主要是您有自己的主見，並不會因為真的喜歡卻假裝不喜歡且不停詢問大家如何看待，真的很棒」、「我也覺得房子會『找人』，冥冥之中就是有股力量」、「真的！這就是跟房子的緣分，急不得也不要太過強求」。（編輯：倪浩軒）