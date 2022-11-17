2023要補班6天！他嘆「2月變隔週休二日」：寧願少放連假
2022年轉眼已經到了年底，行政院人事行政總處也已經公佈了2023年的辦公日曆表，明年共有7個連假超過3天，過年春節更是一口氣連休10天，不過相對的，也有6個星期六必須要補班。對此，就有網友抱怨，「補那麼多天班就為了要併湊連假」，但他還寧願連假少一天，可以正常週休二日，引發熱議。
根據行政院人事行政總處公佈的辦公日曆表顯示，2023年放假總天數共有116天，放假3天以上的連續假日共有7個，包含開國紀念日（元旦）3日、農曆春節假期10日、228和平紀念日4日、兒童節＋民族掃墓節（清明節）5日、端午節4日、中秋節3日、以及國慶日（雙十節）4日。 不過也有6個週六需要補班補課，分別為1/7、2/4、2/18、3/25、6/17及9/23，尤其二月就有兩個週末需補班。
就有網友在PTT發文詢問，「過往有這樣補那麼多天班的一年嗎？」原PO認為除了原本就排休的人影響不大，補那麼多天班為了要併湊連假，「然後要你連續上6天班，實在很腦洞」。原PO直呼「寧願少放一天連假，也不要死撐著連上6天」，好奇做這決策的政府單位「是在想什麼？」
文章一出引發熱議，許多人和原PO一樣認為補班日太多很擾民，「補班超累，真的智障」、「超爛，二月變隔週休二日，根本不想放那麼長的年假」、「支持原PO，要連假就自己請啊」、「同意」、「連假到處都塞哪裡好，要連假的自己請假」、「確實白癡阿，有需求的人自己休就好了」、「超級無腦政策，為何要幫人民排假」。
不過也有人覺得無所謂，「這種完全不影響總數，有啥好抱怨」、「不需要連假想休週末的不會自己請唷」、「連假比較好吧，返鄉出國都方便」。（編輯：倪浩軒）