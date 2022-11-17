名家論壇》邱師儀／G20預示拜習先禮後兵

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一、拜習短期有一段對話緩和期，拜登後續可能會說一些堅持一中政策甚至反對台獨的話，這些只為了給習面子，提供他稱帝正當性。
第二、中長期而言，美中仍會走向對立，這是中國走孤立與戰狼外交的必然，美中對立，美台當然就更緊密。
第三、拜登講明，中國短期不會打台灣。2027年不容易，2023年或2024年更不可能。
美中國內因素需要各自認證
拜登與習近平都經歷政府更迭，美國有期中選舉，中國有習近平稱帝。拜登需要在眾院沒有大輸、參院還贏之後，藉由拜習會來告訴美國選民，我的多邊主義沒有輸，對於圍堵中國還是有用的。另一方面，習近平則經歷了一場老子把老老子（胡錦濤）拖出國會的劇碼，他也需要藉由跟拜登碰面讓中國人看到誰是當家的？
拜習會之前應該先有了「會前會」，把一些重大歧異先溝通梳理過，所以才會出現峇里島拜習會雙方過水，事後沒有太多「預期外的反應」。譬如中方開記者會批判美方，或者美方又有布林肯出來譴責中方之類的插曲。
基本上美中對話是好事，台灣不用害怕美國會出賣台灣，美中越對話，美中之間的「底線、紅線在哪裡」會更清楚，當然就更能避免雙方進入熱戰。同時，因為美中對話，美中雙方在檯面上的較勁越透明，美國更能知道台灣在政治、科技、軍事甚至經濟面向上需要哪一些配合。
近期一連串的國際峰會包括G20、APEC，讓習近平終於願意出來走動，有接觸外界就能降低習關在鐵幕裡胡思亂想、自行腦補的機會。又有了與西方各國面對面的接觸，基本上就有助於習實際評估如果他發動對台攻擊後面所需要承受的代價為何？
最後，烏俄戰爭打到現在，俄羅斯打到連赫爾松都還給烏克蘭，《外交政策》雜誌甚至討論避免讓烏克蘭贏過頭，把2014年之前俄羅斯所佔領的克里米亞與烏東部分地區全部連本帶利都還給烏克蘭，因為那樣普丁可能會動用核武。見普丁居下風，拜登當然不放棄拉攏習近平孤立普丁，拜登在G20會後對外說：「不認為中國有多尊敬俄羅斯或普丁，也不認為中俄之間已經形成什麼特殊聯盟，事實上，中國當局對普丁保持距離」。至今習近平並未對拜登的說法提出異議。
以上是美中看似和緩的部分，但更深一層的拜登對習欲施緊箍咒。
美對中既競爭又合作
拜登是民主黨標準建制派，喜歡對話、走多邊關係與經濟制裁，更重要的是拜登力求與習近平「鬥而不破」。但比起拜登當年的老闆歐巴馬的「重返亞洲」政策，拜登對中多了競爭，這個競爭基調乃延續川普抗中紅利。同時拜登對中要更細緻的「既競爭又合作」。然而這個說很容易，但做起來很難：
第一、習近平不會奉陪，競爭就是競爭，競爭中美國干預台灣問題就是踩中共痛腳。
第二、美國從川普開始，把紅色供應鏈都斷得差不多的情況下（尤其高科技產業），美中之間其實已沒有什麼合作動機，更不用說習近平的清零與內循環都要往不求人的方向去。
美中之間更多的是不要撕破臉罷了。另一方面，對美國來說，競爭才是硬道理，更何況中國現在走的這個方向，離民主越來越遠，長期而言只是讓美中關係越來越冷而已。
解放軍立即攻台可能性降低
拜登已在G20拜習會後正式提到中國無立即攻台可能（I do not think there is any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan）。布林肯也在拜習會前的記者會說，會面結果將讓台灣感覺到安心（secure）與安全（comfortable）。拜登認為中國暫不攻台的評估應該可信，以下研判：
拜登政府與五角大廈本來押在2027年中國恐攻台的評估，最近甚至有提前至2023年或2024年攻台的可能。2027年是解放軍建軍百年，也將是解放軍擁有700顆核彈頭，能反轉美國在印太部署勢力的時間點。拜登的戰略算計會希望這個攻台時間往後延，至少讓美國軍力繼續發展，拉大與解放軍的實力差距，也至少讓美國迫使台灣徹底軍改，包括回復台灣的徵兵制。
習近平為什麼會願意落入拜登-布林肯所形塑的「美中對話、台海安全」的敘事角度呢？習近平要的面子拜登應該有給他，譬如在閉門會談或者會前會中提到：美方不支持台獨、知悉一中原則之類的。同時拜登要的裡子，習近平秤秤解放軍斤兩後應該也默認，也就是中國不能片面以非武力方式改變台海現狀。
習在20大當中，台灣議題談的並不多，基調也還算輕柔，甚至習自己也說「和平統一」仍是中共對台的主要方針。
習應該還是寄望2024年對中相對友好的國民黨能夠贏得總統大選，在這之前沒有必要對台大動干戈。
最後，解放軍還不具有拿下台灣的能力，根據蘭德公司軍事研究員Derek Grossman引用中共內部文獻，解放軍有五缺：軍方將領不具判斷戰情能力、無法理解中南海領導的和戰意圖、無法下行動指令、無法部署軍隊、無法處理突發情況。所以解放軍為了凸顯自己很重要，有可能對習近平誇大解放軍攻台能力。如果習近平夠理性，他就要與這些解放軍勢力拉扯，驟下攻台決定可能是習最不得已下的決定。
總之，美國期中選舉後與中共20大後在美中台三方已形成新局，這個新局就本文預判應該會有一段美中和緩關係，隨著2024年美國總統大選接近，美國內部新的抗中變數將產生。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com