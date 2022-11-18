2022最後1個月！3生肖財運旺到嚇嚇叫　屬兔者職場貴人多

▲2022倒數最後1個月，3生肖財運旺到嚇嚇叫，屬兔者職場貴人多。（示意圖／pixabay）
▲2022倒數最後1個月，3生肖財運旺到嚇嚇叫，屬兔者職場貴人多。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-18 09:19:13

年底將近，不管2022年過得如何，再倒數最後一個多月就即將進入2023年，小孟老師便針對眾人最後一個月的運勢做分享，表示屬龍、鼠和兔的民眾，將在最後幾天擁有無敵好運，不僅工作方面能得賞識，財富收入也有機會增多！

我是廣告 請繼續往下閱讀
TOP3：屬龍
屬龍的人頭腦靈活，善於在各個團體中交際人脈，12月貴人運增加許多，可得到賞識、提攜或幫助，事業及工作方面的表現更為突出，財富收入自然增長不少，有加薪或業績成長的空間。此時在人際關係上，可適時的展現自己的才華與創作力，特別是想找尋感情另一半的人，有很高的機率可吸引到富二代的眼光，讓你少奮鬥好幾年唷！

▲冬天特別容易寂寞，約會網站調查「冬日偷情指數」，公布10大縣市排行。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲屬龍者可能在2022的最後幾年結識富二代。（示意圖／photoAC）
TOP2：屬鼠
屬鼠的人很有自己的想法，懂得為自己創造財富，12月追求財富的過程，能體驗到事半功倍的效果。想法與溝通更為敏捷，金錢的累積也更快速，在給予他人幫助的同時，對方也可能回饋更好的賺錢管道，是個利人利己的雙向機會；在資金的借貸，能更優惠的方式得到，也更為順利。除了本業財富能有所增長，副業的成長也看得見，把握這個月的運勢，有望為自己增加更多財富。

TOP 1：屬兔
樂觀活潑的兔子，率真外向再加上寬大的心胸，到了12月份時，人際關係給了不少的幫忙，不僅懂得自我充實，再配合良好的人際交流，財富除了是自己給自己，也是別人贈與的機會。事業工作上日漸增長的貴人運，不只增加自己的財富，還可能連帶穩定家庭的和諧，讓生活也更為和樂富足。此外也受到太陽影響的關係，行為處事更加積極，更懂得創造更多財富收入的管道。（編輯：李惠婷） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

測2023事業規劃方向！1種人出國能改運　這位辭職會更好

2023生肖運勢排行！第一名財運、愛情雙贏　他恐有桃花劫

蔡桃貴半夜無預警爆哭！收驚、求平安符皆無用　二伯心碎

年底擺脫束縛！「4星座」喜迎歡樂能量　桃花事業都順遂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀