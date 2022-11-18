2022最後1個月！3生肖財運旺到嚇嚇叫　屬兔者職場貴人多

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屬龍的人頭腦靈活，善於在各個團體中交際人脈，12月貴人運增加許多，可得到賞識、提攜或幫助，事業及工作方面的表現更為突出，財富收入自然增長不少，有加薪或業績成長的空間。此時在人際關係上，可適時的展現自己的才華與創作力，特別是想找尋感情另一半的人，有很高的機率可吸引到富二代的眼光，讓你少奮鬥好幾年唷！
TOP2：屬鼠
屬鼠的人很有自己的想法，懂得為自己創造財富，12月追求財富的過程，能體驗到事半功倍的效果。想法與溝通更為敏捷，金錢的累積也更快速，在給予他人幫助的同時，對方也可能回饋更好的賺錢管道，是個利人利己的雙向機會；在資金的借貸，能更優惠的方式得到，也更為順利。除了本業財富能有所增長，副業的成長也看得見，把握這個月的運勢，有望為自己增加更多財富。
TOP 1：屬兔
樂觀活潑的兔子，率真外向再加上寬大的心胸，到了12月份時，人際關係給了不少的幫忙，不僅懂得自我充實，再配合良好的人際交流，財富除了是自己給自己，也是別人贈與的機會。事業工作上日漸增長的貴人運，不只增加自己的財富，還可能連帶穩定家庭的和諧，讓生活也更為和樂富足。此外也受到太陽影響的關係，行為處事更加積極，更懂得創造更多財富收入的管道。（編輯：李惠婷）
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