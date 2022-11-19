藏寶圖預言！測2023好運「絆腳石」　年底化解將一路順遂

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A、繽紛樹林
B、神秘大山
C、枯木幽靈
D、汪洋大海
選好再看答案喔！
答案A、繽紛樹林
年底前你的心態跟想法都有點負面，而這將會影響你的愛情和工作。你可能有點悲觀，會覺得怎麼做好像都不對，想要愛情，卻找不到心儀的人，想要和伴侶步入婚姻，對方似乎一直拖拖拉拉；工作做得越多，越是盡心盡力，越是被領導丶上司挑毛病，讓你萌生想離職的念頭。這一切的不順都會在年底前重重打擊你的自信心。而這個時候，你千萬別自己一個人憋著，應該尋找朋友或聽聽長輩的建議，你會找到一盞指引自己的明燈。天然的孔雀石能安撫你緊張的情緒，平衡壓力。
答案B、神秘大山
最近你不在最佳狀態，心中好像有很多困擾的事，卻又不知該從哪一方面下手。這樣的狀況如果不好好處理，在年底前局勢會變得更混亂。其實現在你應該靜下心來，想清楚你的人生目標是什麼，才能知道哪件事是現在最要先解決的，別把現實和你的慾望混淆了，想跳槽和目前金錢上是否足夠支撐生活；想創業，則要先考慮是否有能力負擔一開始的虧損，現實跟夢想的平衡，全在你的一念之間。黑狐仙手鍊吃掉你身邊的小人丶壞運氣，幫你擋災。
答案C、枯木幽靈
年底前你過往的傷口再次被掀開，使你的心情感到沈重。或許是過去感情所受過的傷，因為舊愛的聯繫又再次的刺痛你的心，又或是以前工作犯下的錯，被小人挖出來加以描繪。這一些都不是你想要再次經歷的。你嘗試忘掉過去勇敢向前進，卻發現自己被過往拉扯，向後退去，這種心情你覺得很無奈。其實讓自己回顧以往經歷過的一切，無論是好是壞，都會再回頭檢視一次，別害怕面對過去，學著面對它丶接受它！天然的托帕石，為你增強溝通丶化解誤會。
答案D、汪洋大海
年底前你在人際關係丶職場關係或是愛情關係遇到瓶頸，又或許是彼此的爭執丶跟意見不同。一丁點芝麻綠豆的小事都會成為你們爭執不休的導火線。特別是和家人丶朋友，有時候感情越好，說出的話也越傷人。其實轉念想一想，他們也是為你好，有時雖多說了幾句，也都是因為擔心你，退一步海闊天空，別令彼此的感情出現了裂痕。在人際關係的相處丶復合和溝通的問題上，你更多的解決方法是選擇自我調適丶等待對方改變心態或是自己持續的隱忍。天然的虎眼石，帶給你滿滿的勇氣與衝勁，幫你盯著小人，讓他們不敢造次。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。