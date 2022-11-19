中職許瑋甯爆紅！浮誇應援「險遭球K」 驚險瞬間全錄下
球場上除了球員精彩的比賽以外，還有充滿活力的啦啦隊現場助陣，總是圈粉不少球迷。而其中「Passion Sisters」成員凱蒂，因為在跳球員應援曲時，往往誇張的表情加上超大的動作在近日爆紅，又因長相神似許瑋甯，被球迷封為「中職許瑋甯」。近日，她本來開心的在跳應援曲，結果突然飛來一顆球，差點砸到她，驚險瞬間全部錄下。
凱蒂日前在Tik Tok貼文指出「一秒被嚇到屁股尿流」只見影片中，凱蒂原本在跳兄弟的嗆司曲，搭配歌詞「燃燒吧～掌握勝利的契機～勇敢堅定～是我的兄弟～」結果歌詞接續要唱下一段時，場邊突然開始有觀眾發出呼叫聲。
此時驚覺不對勁，趕緊抬頭一個卻發現有一顆球朝她飛過來，嚇得她急忙跑開，最後球就落在她站的位置後方，距離相當近，讓凱蒂也直呼「我不跑就會打到我耶！」跑過去給隊友秀秀，接著又敬業的回到場上繼續高喊「奮戰到底！岳政華！勝利一擊」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「凱蒂真的有夠美的啦XD好險沒被球打到」、「戲精凱蒂超好笑」、「凱蒂真的超好笑的，表情超多，可以出一個表情包喔」、「表情很到位XD很喜歡欸」、「真的好喜歡凱蒂，充滿活力太讚了」、「最近真的太愛凱蒂了，超浮誇應援好喜歡」。（編輯：張嘉哲）