金馬59／A-Lin天籟嗓飆原民金曲！網友：術業真的有專攻
第59屆金馬獎頒獎典禮今（19日）晚7點在台北國父紀念館舉行，由謝盈萱主持，第一段表演節目「一起唱歌吧」由A-Lin帶來多首原住民風味的組曲，「天生歌姬」渾厚又富有感情的聲線正常發揮，雖然沒有太多驚喜，但仍是水準之上的演出，PTT網友表示：「真的欠她一座金曲獎」、「術業真的有專攻」！
A-Lin以一頭紅髮、改良式西裝登場，先帶來舒米恩母語版的《不要放棄》，接著再與舞者演唱新專輯的歌曲《ROMADIW》，表演不過不失，還算平穩，網友稱讚：「A-Lin太穩」、「這唱功太強」、「這高音太舒服」、「術業真的有專攻，在最專業的舞台真的不要幹不專業的事」！
不過也有網友對A-Lin的服裝不敢恭維，不太懂類似原住民幾何圖騰的滾邊設計，「麗玲這造型很像鯊魚黑幫一個魚」、「造型好微妙」，不知是衣服關係還是真的發福，不少人說：「484變胖了點xd」、「A-Lin一直胖胖瘦瘦啦～演唱會那陣子有瘦」！
第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道觀眾敬請鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。（編輯：楊穎軒）