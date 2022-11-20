金馬典禮5亮點超猛！謝盈萱神主持　他22秒感言遭網炮轟

▲謝盈萱今年獨挑大樑主持金馬獎，開場表演「開全麥」，被網友大讚。（圖/台視提供）
▲謝盈萱今年獨挑大樑主持金馬獎，開場表演「開全麥」，被網友大讚。（圖/台視提供）

編輯中心/綜合報導

2022-11-20 06:05:382022-11-20 06:33:55

第59屆電影金馬獎在19日晚間圓滿落幕，本次典禮巨星雲集，除了台灣、香港的演員外，還包括新加坡、日本、韓國等優秀的演員都齊聚一堂，許多組都被稱為是「死亡之組」。然而在典禮過程當中，有著不少亮點，讓網友大讚這次典禮流程順暢，看起來相當舒服，《NOWnews》也特別整理本屆典禮的五大亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、謝盈萱開場宛如紅磨坊演出！7套戰服「影后級主持」超神

謝盈萱今年獨挑大樑主持第59屆金馬獎，從紅毯開始，謝盈萱以一身星空晚禮服走紅毯，貴氣又不失優雅驚艷全場，隨後在主持的過程當中，一共換上了6套禮服，等同於從星光大道到典禮流程結束，一共換上7套戰服。

▲
▲謝盈萱從星光大道到主持典禮，一共換了7套戰服。（圖/金馬執委會提供）
除此之外，雖然自己主持，謝盈萱溫暖又穩健的引言，廣受觀眾好評，其中在開場時身穿紅色無袖的禮服，「開全麥」Live演唱陳奕迅的《謝謝儂》，又唱又跳被網友大讚宛如是「紅磨坊表演」；而模仿《咒》女主角在陳述自己發生詭異事件的橋段，也是讓不少觀眾都起雞皮疙瘩，堪稱是史上最強的「影后級主持」。

▲謝盈萱比出電影《咒》的邪教手勢。（圖／翻攝自MyVideo影音隨看YouTube）
▲謝盈萱現場模仿電影《咒》的經典橋段，連「火佛修一」邪教手勢也還原，讓不少網友大讚。（圖／翻攝自 MyVideo影音隨看YouTube）
二、串場表演嘉賓吞CD！A-Lin、李玖哲唱功頂天

這回串場演出請來天生歌姬A-Lin，以母語獻唱金馬52勇奪最佳原創電影歌曲《太陽的孩子》的《不要放棄》，另外還有她以母語演唱的《ROMADIW 一起來唱歌》，超強實力展露無遺，其中《ROMADIW 一起來唱歌》搭配猛男舞者以及原住民舞蹈讓全場都熱血沸騰。

▲▼A-Lin演出真摯動人。（圖／台視提供）
▲▼A-Lin擔任金馬獎演出嘉賓，一連組曲狂炸舞台，獲得好評。（圖／台視提供）
另外金曲歌王李玖哲也同樣在金馬舞台獻唱，以追憶影人回主題，悼念過去那些曾經出演過華語片的兩岸三地優秀演員，隨著溫柔的歌聲，畫面中帶出許多已逝去的演員，包括寶田明、涂們、明金成、唐川、洪流、曾江、蔡頭、巴戈等等，最後以已故影帝陳松勇的經典奪獎名言「我會帶著這匹馬請大家喝酒，愛拼才會贏。」畫下完美句點，李玖哲穩定的唱功，被網友大讚根本是吞CD！

▲李玖哲為這次金馬獎獻唱，緬懷已故影視人員。（圖／台視提供）
▲李玖哲為這次金馬獎獻唱，緬懷已故影視人員。（圖／台視提供）
三、朱軒洋奪「最佳男配角」！22秒感言快閃　態度被砲轟

在競爭激烈的「最佳男配角」獎項當中，朱軒洋以《黑的教育》脫穎而出，打敗其他強勁對手，不過不知道是否因為首次入圍就拿獎過於緊張，朱軒洋一上台之後就詞窮，還發出冷笑「呵呵」，雖然有感謝過往恩師柴智屏以及製片單位等人，但整個感言僅有22秒，最後還說「很好玩，謝謝」。

讓網友認為面對這麼盛大的場面，如此多的前輩在場，不應有如此表現，不過，相比典禮上的臭臉冷笑，朱軒洋在後台接受採訪與拍照時，就展現出大男孩的天真笑容，與在台上的他完全不同。

▲朱軒洋與前經紀人柴智屏斷聯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲朱軒洋奪下最佳男配角獎，不過台上感言表現讓不少網友認為不妥。（圖／NOWnews攝影中心）
四、劉冠廷突然衝出來！暖心原因獲得觀眾讚賞

劉冠廷今年金馬獎搭檔王渝萱擔任頒獎人，結果頒發最佳動畫短片得獎者《熱帶複眼》時，因為團隊擔心超時問題，疑似其中一名工作人員激動淚崩，結果劉冠廷立刻衝出來表示「今年時間有提早！妳可以講」超暖的舉動獲得觀眾的讚賞。

▲
▲劉冠廷今年金馬獎搭檔王渝萱擔任頒獎人。（圖/金馬執委會提供）
五、3度入圍終於拿下寶座！《白日青春》黃秋生奪「最佳男主角獎」

黃秋生3度入圍影帝，這次終於以《白日青春》奪下影帝的寶座，他表示「不是謙虛，我真的這樣認為，聽到名字，不敢相信」也透露13是自己的幸運數字，而這次剛好來台不僅住的樓層是13樓，前天吃飯的地方也是13，剛剛座位號碼加起來也是13，種種跡象就好像是幸運會降臨身邊的感覺。（編輯：張嘉哲）

▲黃秋生奪下金馬影帝寶座。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃秋生第三度入圍金馬講，終於奪下金馬影帝寶座。（圖／NOWnews攝影中心）

周興哲歌曲喜奪金馬！陳珊妮表情超謎　揭獎瞬間網友瘋傳

謝盈萱7套戰服登金馬獎！「影后級主持」超神　觀眾狂讚

金馬典禮5亮點超猛！謝盈萱神主持　他22秒感言遭網炮轟

獨／新《寶可夢》夯！他半夜衝遊戲店　老闆竟是男團偶像

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀