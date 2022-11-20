周湯豪攻蛋開唱！女粉嗨爆丟「大件白bra」　霸氣反應曝

▲周湯豪出道12年終於成功攻蛋！結果唱到一半，有女粉嗨到拋出自己的白色胸罩。（圖/環球提供）
▲周湯豪出道12年終於成功攻蛋！結果唱到一半，有女粉嗨到拋出自己的白色胸罩。（圖/環球提供）

編輯中心/綜合報導

2022-11-20 08:41:16

周湯豪出道12年終於成功攻蛋！19日晚間在台北小巨蛋開唱，現場超過萬名歌名齊聚一堂，且都一致穿上白T，畫面相當震撼。然而唱到《Wake Up》時，有女粉絲嗨過頭，直接丟了自己的白色胸罩上台，周湯豪臨危不亂的馬上做出反應，讓現場歌迷相當興奮，瘋狂尖叫。

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周湯豪此次演唱會規格相當特別，打破華語樂壇演唱會的型態，他將時尚秀的概念加入，一樓搖滾區觀眾就有如欣賞時裝秀，二三樓觀眾則是享受夜店般的霓虹燈光舞台，整場演出充滿饒舌、電音、跳舞甚至到自彈自唱全方位包辦，且統籌都是由周湯豪親自負責，相當厲害。

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▲周湯豪開唱炸爆小巨蛋，火辣舞裙魅力超強，整個舞台設計加入時尚秀的概念，讓粉絲看得相當過癮。（圖/環球提供）
出道12年終於成功攻蛋的他完全沒有保留，演唱會上帶來多首經典歌曲，包括《GET REAL》、《TURN UP》、《My Boo》、《帥到分手》、《我做的是愛不是夢》等超過30首相當經典的歌曲，其中在唱到《Wake Up》時，有女粉絲嗨過頭，直接丟了自己的大件的白色bra上台，周湯豪見狀直接大方撿起來，先是拿在手上後，隨後帥氣掛在肩上，隨後又丟給台上的鼓手，讓現場氣氛嗨到最高點。

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▲周湯豪攻蛋開唱，收到女粉丟上舞台的大件白bra，霸氣撿起披在肩膀上。（圖/環球提供）
而事實上，這並非是周湯豪第一次遇到這樣的情形，過去性感男神Jay Park來台演出時，就也有女粉將胸罩丟上舞台，當時Jay Park也是撿起之後掛在肩膀上，後來與周湯豪同台演出時，還將胸罩撿起拿給周湯豪，讓觀眾笑翻，如今周湯豪也在自己的演唱會被「賞賜胸罩」，臨危不亂的反應掀起話題。（編輯：張嘉哲）

▲Jay Park（左）後來還撿內衣遞給周湯豪。（圖／讀者提供）
▲Jay Park（左）先前來台演出時就和周湯豪同台過，當時也有粉絲丟胸罩上舞台，Jay Park後來還撿內衣遞給周湯豪。（圖／讀者提供）

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