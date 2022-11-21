「5星座男」不只顧家疼老婆！專家細數優點：錯過捶心肝

錯過捶心肝！『顧家疼老婆』的星座男排行
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雙子男很聰明，心思也是很細密，善於與人相處，很懂得待人接物的道理，如果你是他愛上的你女孩，而你平常事務繁忙，他會為你打點好人際關係，過節送禮無一遺漏，見長輩、談公事都是最佳幫手。甚至很懂得美食，懂得藝術電影，時常帶你出外見識新鮮事物，最重要的事和雙子男婚後生活永遠都不無聊，他總是能夠逗老婆開心，如果你身邊有雙子座的男生，可以好好留意，從觀察認識對方開始，將雙子男列入老公人選！
第四名、摩羯座
摩羯座男穩定踏實，而且責任心極強丶非常專情，一旦愛上了就會毫無保留的付出，眼睛只看得到自己的老婆了，因此婚後完全不用擔心摩羯男會被外頭的野花引誘。加上摩羯男天生刻苦努力的個性，在外認真工作努力賺錢，對內則願意幫老婆分擔家務丶甚至還跟老婆搶著做家事丶帶小孩呢。另外摩羯男婚後也會將錢財都交給老婆管，讓老婆非常放心，因此若遇到摩羯座的好男人，絕對不能錯過！
第三名、水瓶座
水瓶座男對外可能稍微小氣，顯得有些過度精打細算，但一旦對待自己的老婆及小孩則大方到不行，簡直非常典型的雙標男了；對老婆跟小孩，買什麼都想給對方最好的丶並致力於讓家人過上最好丶最舒適的生活。而水瓶男能顧家丶懂做飯，做起家務也是任勞任怨，絕不會讓老婆累到。加上水瓶男賺錢能力佳，很早就能讓家裡過上富足的生活，嫁給水瓶男，婚後只要在家裡安心當甩手掌櫃就好，因此碰上條件好的水瓶座男生，不要猶豫，嫁給他准沒錯！
第二名、雙魚座
雙魚座男人天生脾氣溫和，也很老實忠誠，認真守自己本分，不會隨便隨波逐流丶被利益引誘。婚後更是疼老婆第一名，各種寵愛丶照顧不在話下，絕不會輕易對老婆發脾氣，簡直把老婆捧在手掌心呵護了。且最重要的是，雙魚男非常聽老婆的話，會為了老婆而改掉自己的壞習慣，面對親戚指點時也永遠站在老婆這邊，像個騎士般緊緊守護自己的老婆。若遇到雙魚座的男人，一定要好好把握，因為他絕對是不容錯過的最佳老公人選。
第一名、巨蟹座
巨蟹座男生個性溫順丶心地善良，是天生暖男，就算跟愛人吵架也會很快就認錯丶主動低頭合好。而婚後巨蟹男非常顧家，什麼事都以老婆丶小孩為第一優先，不會隨便去外頭應酬喝酒，去哪也都先跟老婆報備，可說是安全感十足了。且巨蟹男天生財運好丶命也好，婚後很快事業就能發達興旺，幾乎不用讓老婆吃苦，甚至還能常常帶老婆小孩出國玩丶吃大餐呢。身邊若有巨蟹座的暖男追求者，就趕快點頭答應吧。（編輯：潘毅）
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