台灣YouTuber爆抄襲！全是「英翻中」 英國本尊：很難過
台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」近期在影片中爆料，另一名擁有18.3萬訂閱數的台灣YouTuber「尼克星拳擊」，影片幾乎都是抄襲英國退役職業拳擊手Tony Jeffries，Tony Jeffries不但曾在奧運上獲得81公斤量級的銅牌，當職業拳擊手時更以9勝0負1平手的戰績退役，之後持續在YouTube拍攝拳擊教學影片，沒想到尼克星拳擊多部影片都是直接英翻中照抄Tony Jeffries，還因此獲得千萬流量，讓眾人看了直搖頭。
拳擊小潘踢爆，幾乎所有尼克星拳擊發布的影片，都能在Tony Jeffries的頻道中找到原始英文版本，無論是影片名稱、封面、動作、角度都十分相似，甚至是連講解的字句都是直接英翻中，讓拳擊小潘狠酸：「我建議他的頻道應該改名，改名叫尼克星翻譯社。」
更誇張的是，拳擊小潘指出，原本看完前期的抄襲影片，認為尼克星拳擊訂閱數成長後，擔心被抓包抄襲，應該要漸漸有個人風格，沒想到看了尼克星拳擊的近期發布影片，依舊與Tony Jeffries的影片過於雷同，忍不住搖頭直呼：「如果他很會打就算了，如果他不強的話，就很像一個連微積分都還不會的高中生，拿著大學教授的口稿，在講台上唸稿教工程數學。」
而拳擊小潘也在文末貼上Tony Jeffries的回信，對方表示，「我真的很感謝你的作為，我看完這些影片很難過有人竊取我的東西，如果你有任何方法停止他的行為並移除他的影片，那就太棒了，非常謝謝你，我也希望你在事業上能一切順利」。
影片曝光後，網友紛紛留言，「之前很常看尼克星欸，覺得他拍得很好，節奏流暢，原來都是抄的」、「身為全職YTR兼格鬥愛好者，看到台灣的格鬥風氣有被帶起來是很開心啦，但這種直接照抄的影片真的完全不給過」、「這集很衝，踢爆抄襲者，難怪他的影片出的這麼快內容又豐富」、「我就喜歡這種誠實的影片，幫我們拳擊圈苦練實練的人出一口氣」、「我是一位拳擊新手，初學拳擊的時候是看尼克星的影片去學習的，學習了很多，也真的改進了很多拳擊姿勢上的小細節⋯但直到今天我才知道原來我的學習對象是Tony Jeffries，是Tony Jeffries令我可以把我在拳擊姿勢上的小細節改善過來」。
而Tony Jeffries本人也在下方現身留言，「謝謝你製作這個影片，非常棒，（儘管這傢伙所做的完全是胡說八道），我很高興你這樣踢爆抄襲，謝謝你，我在製作影片時花了非常多心力，以及無數時間，所以再次謝謝你的所作所為。」（編輯：賴禹妡）