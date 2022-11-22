她7-11結帳抬頭見「驚喜亮點」！鄉民全嗨了：從沒注意到
便利商店林立可說是台灣的一大特色，也讓生活變更加方便，其中7-11更是超商龍頭之一，就有一名網友近日到7-11消費結帳時，抬頭發現牆面上的時鐘竟藏有可愛巧思，裡頭數字7以及11搭配了招牌配色，十分呼應店名，讓眾人看了驚呼：「從來沒有注意過！」
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，她表示在7-11買飲料時，抬頭看了牆上的時鐘，發現有個可愛亮點，只見7-11的時鐘為全白的底色搭配數字，看似普通，但在數字「7」的地方漆上綠色，在數字「11」的地方則是漆上了橘色及紅色，恰巧呼應7-11的店名及招牌配色，讓人會心一笑。
貼文曝光後，不少人也驚呼，「我從來都沒有注意到7-11的時鐘那麽特別」、「從來沒有注意過有這個時鐘，因為現在手機太便利一打開就可以看到時間，買東西也都一下子也不會停留太久」、「應該不是所有的店都有時鐘，我家附近常去但對這個一點印象都沒有，真的路過可以去再找一下」、「也太可愛了，不說我也從來沒注意到，下次要帶小孩去找時鐘」、「我第一次發現耶！這時鐘在替店家打廣告」。
事實上7-11創立於1927年，最初名為南方公司（The Southland Corporation），當時主要販售冰品、牛奶、雞蛋等商品，到了1946年，官方將營業時間延長為早上7點到晚上11點，因此才會有7-11（7-ELEVEN）這個名字。（編輯：賴禹妡）