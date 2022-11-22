好市多黑五「這台賣20萬」！折6萬人妻心動 眾傻眼搖頭
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」21日盛大登場，不少會員當搶在第一天就前往購買超殺優惠品，收穫滿滿。然而就有一名人妻看到一台超巨大的電視，直接折扣6萬，只要20萬就能入手，讓她相當心動，不過卻被不少內行人勸阻，引起熱議。
一名網友在臉書社團貼文指出「去年的黑五買TCL的電視給母親，有語音搜片功能方便老人家使用，就連母親說的『台灣國語』也聽得懂，今年趁黑五也想搬一台回家看，結果一進賣場就看到超級大電視下殺6萬塊，TCL 98吋C735，螢幕這麼大畫質還這麼好只要20萬元，如果買下來，假日跟老公一起看電影應該很過癮！」不過也讓該名人妻笑說「但買之前我應該先換房子」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「20萬不可能買這牌吧.....」、「這牌均價不到20萬那麼高啊，75吋都只要不到六萬，這應該是頂規的，真的先Pass」、「TCL一直不都是走便宜堪用的路線嗎，買一台價位這麼高的TCL，我是不會啦」、「先去官網比價一下吧，雖然是頂規但還是不建議」。
而根據「TCL台灣官方網站」顯示，98吋 C735 QLED這台機型官方售價其實是開到「29萬9999元」，好市多的價碼其實已經現殺10萬；不過像是85吋 C735 QLED官網售價為「89,900元」；75吋 C635系列 QLED則僅需要「49,900元」，也許最高規格的價格會比較貴，不過因為「性價比」還是許多人考量原因，不少人認為其實可以再考慮一下，以免下手後悔。（編輯：張嘉哲）