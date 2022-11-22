曝2629字心酸淚　基進：中市府員工淪盧秀燕助選工具

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這位自稱「每日都與憂鬱症搏鬥的台中市政府公務員」，在長達2629字的信中，批評盧秀燕不曾真正在乎身心症患者員工，平常忽視員工需求，出了事才在媒體前裝好人，說遺憾、說不捨，對外發佈新聞還加註「輕生者是身心症患者」。
這名員工說，盧秀燕不斷壓搾員工成就個人，「一直是踩在我們過勞的屍體上，讓她博得光彩」。他舉新冠肺炎為例，一開始有確診者足跡時，市府沒提供任何防護裝備，就要求不具公衛知識的非衛生局員工到染疫現場指揮清消、調查接觸史。在民眾眼中，會誤以為市府動作迅速、「好像」有在做事情，事實上卻是由沒有防疫觀念的人在做事。
今年4月疫情再起，市府在各區公所設置防疫關懷中心，要求員工自行前往支援，逐一打關懷電話給確診者，問現在隔離的詳細地址，與誰同住、是否遵守一人一室、有幾間衛浴等問題。「然後就沒有然後了，因為這只是要讓確診者感受到市政府有在關心他們」。後來因為確診者抗議，身體不舒服還要連續接到電話騷擾，該項「關懷」反在確診人數更多時取消了。
這名員工說，基層員工就像是盧秀燕的助選電話部隊，「為了他的選舉，我必須丟下我手上的業務、騎快一小時的機車，去打那些沒意義的電話、接受確診者的負面情緒。再加班好幾天，才能消化因為打關懷電話無法辦理的案件、再一直接民眾抱怨電話，每個都把我罵得狗血淋頭」。他問：「案件延誤是我不認真造成的嗎？為什麼好處與名聲歸給市長，我卻落得如此遭遇？」
他舉6月基層在快篩劑上貼「盧秀燕貼紙」一事，沒休息時間還要加班。形容盧秀燕面對疫情，是「將喪事當喜事」辦，到了選舉年更嚴重。他心中常冒出「如果能在工作中突然趴下去暴斃有多好！」的負面念頭，但「臺中市政府員工協助方案」徒有形式，「除了給你一點心靈雞湯，其實什麼都沒改變，結案！」他說，增加基層額外壓力的源頭，是首長的虛榮心，首長態度沒改變，設再多組織都沒用、都是在應付。
他問盧秀燕：「當你為了自己的選票與名聲，亂加其他無謂業務時，可以想想，若是你的長輩或是小孩被這樣虐待，還做得下去嗎？」「人過世了再裝好人出來悼念，這一切都讓我覺得非常噁心」、「什麼時候工作才可以回到真正的市政，不是盧市長的助選員與宣導品。」他也奉勸台中市政府：「不再要汙名化身心症了，他們不是自殺的代罪羔羊，絕對多數的人都是勇敢的努力活著，想讓自己更好。」
台中市政府表示，對於這兩起事件，市府遺憾不捨，市長盧秀燕得知亦立刻指示局處同仁，全力協助家屬處理後續事宜，也請各局處多留意人員身心情形，檢視適當的工作配置。市府同時強調，市府秉持行政中立，並無外界所指公器私用行選舉宣傳的情事。
市府指出，全球遭逢百年大疫，從政府到民間皆疲於奔命，感謝防疫期間辛勞付出的公務同仁，在疫情期間都能共體時艱，配合中央防疫政策，在執勤上秉持同理心，體察人民需要，用熱忱的服務迅速應變。市府會持續在員工輔導及職務分配上妥適安排，並責請各機關人事單位隨時關心員工身心狀況，落實「員工協助方案」，形塑友善、健康的職場文化。
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