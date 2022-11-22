晶華話題年菜登場！早鳥9折今起開搶 加碼送下午茶餐券
▲晶華酒店每年極具話題的年菜今（22）天強勢曝光，多種經典以及創新組合供民眾選擇。（圖／晶華酒店提供）
記者汪睿琦/綜合報導
2022-11-22 18:15:27
還沒預定農曆春節年菜的朋友得先卡位了！晶華酒店每年極具話題的年菜今（22）天強勢曝光，由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配常年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」等人氣料理供饕客選擇，即日起到12/18前預訂即享9折早鳥優惠，另還加碼送先前在旅展搶到翻掉的栢麗廳自助餐廳平日下午茶單人券1張，還不快手刀卡位起來！
今年晶華酒店推出多款年菜極具話題，像是「晶華軒富貴盆菜」集結名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣28頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的60頭關東刺參，還有來自日本北海道、體型飽滿豐腴的XL級宗谷元貝，再加上含有豐富膠質的中東8頭花膠等四款珍貴食材打造而成；「粵式鮑參盆菜」則包含燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、等珍貴肉類鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。 除了經典中式菜色，還有不一樣的像是「三燔日式火鍋集」、「極致爐烤牛肉饗宴－爐烤美國極佳級肋眼牛肉」、「粵式富貴小滿漢」，讓你過一個不一樣的年。除了特色年菜，晶華還推出不少禮盒類商品，讓有拜年需送禮的朋友也有選項可以參考，包含極致肋眼牛排禮盒、晶華珍饌鮑魚禮盒、黑金烏魚子禮盒，還有最吸睛的，與冠軍常勝Regent x 舊振南聯名的開運、新春禮盒，內涵鳳梨澄沙奶黃4入、舊振南古早小點組合4款(南瓜子酥、杏仁酥、棗泥核桃糕、杏仁牛軋糖)、晶華嚴選文山包種烏龍茶1入，送禮自吃兩相宜。更多商品資訊可上 ▲由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」為明年金兔年開春迎福氣。（圖／晶華酒店提供） 官網深入了解。
另外，寒舍集團也加入年菜大戰，端出館內蟬聯米其林二星殊榮的「請客樓」，今年最令人印象深刻的莫過於經典好菜「魚膠鮑魚佛跳牆」，主廚團隊精選美洲花膠中質量最好的「蝴蝶膠」、智利八頭鮑魚、干貝等食材，歷經4小時蒸煮，以爆香扁魚為高湯底，甕底依序放入炸芋頭、排骨、中層以豬蹄筋、魚皮誘發濃郁魚膠膠質，頂部再鋪滿魚膠、鮑魚與干貝，醇香味濃頂級享受。最令人訝異的是，裡面竟使用整顆鮑魚，用料相當實在，品嚐一口果然讓人驚艷。魚膠鮑魚佛跳牆售價15,800元。
▲除了特色年菜，晶華還推出不少禮盒類商品，與冠軍常勝Regent x 舊振南聯名的開運、新春禮盒，內涵鳳梨澄沙奶黃4入、舊振南古早小點組合4款。（圖／晶華酒店提供） ▲寒舍集團旗下兩館－喜來登大飯店、艾美酒店攜手推出米其林級年菜料理，以館內獲米其林二星殊榮的中餐廳「請客樓」以及粵式餐廳「辰園」，以及艾美酒店的「寒舍食譜」主廚團隊研發烹製，像是佛跳牆中竟吃的到整顆鮑魚，用料相當豪邁。（圖／記者汪睿琦攝）