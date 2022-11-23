抄襲英國YouTuber不承認！他發澄清影片秒下架 網友傻眼
台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍「拳擊小潘」近期在影片中爆料，有一名擁有18.3萬訂閱數的台灣YouTuber「尼克星拳擊」，所有的影片幾乎都抄襲英國退役職業拳擊手Tony Jeffries，引起軒然大波。然而，「尼克星拳擊」在事後也發出澄清影片，不過卻再度被打臉，結果立刻將影片下架，讓網友超傻眼。
編輯中心/綜合報導
「拳擊小潘」日前在影片爆料，尼克星拳擊發布的影片，都能在Tony Jeffries的頻道中找到原始英文版本，無論是影片名稱、封面、動作、角度都十分相似，甚至是連講解的字句都是直接英翻中，連Tony Jeffries本人看過之後也直言「我真的很感謝你的作為，我看完這些影片很難過有人竊取我的東西，如果你有任何方法停止他的行為並移除他的影片，那就太棒了，非常謝謝你」。
事後，尼克星拳擊發出澄清影片，影片中還透露「請大家不要被風向帶著走，直言拳擊的基礎站架、12直拳，10個教練有9個教的東西是一樣的，那這樣是抄襲嗎？要點就是這樣，是不是有人教了，我就不能再教了？」結果疑似因為解釋太過強硬，繼續遭到網友攻擊，眼看風向不太對勁，尼克星拳擊馬上將澄清影片下架。
不過，影片早已被備份，拳擊小潘表示，在爆料後猜測「尼克星拳擊」會有三種處理方式，第一包括「道歉並承認錯誤」、第二「裝死等大家淡忘」、第三則是「否認抄襲」拳擊小潘意外的是，原本以為至少他會走第一條路或第二條路，沒想到尼克星拳擊選擇了第三條路，這讓拳擊小潘傻眼的說「我的天啊！死不悔改真的沒救了」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「太瞎了＝＝....無法接受」、「支持小潘爆料啦！抄襲的人還有啥資格說自己是影音創作者啊」、「撥亂反正，鏗鏘有力！支持智慧財產權和小潘的正義感」、「爆料到本尊都來回應證實了，還不承認＝＝」、「連名稱動作跟封面都相似，說沒有抄襲，真的絕」。（編輯：張嘉哲）