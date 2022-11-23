阿根廷為何爆冷輸球？球迷推爆阿拉伯「1人」：最大功臣
2022卡達世界足球盃日前正式開踢，22日由阿根廷對上沙烏地阿拉伯，沒想到本屆亞洲排名最低的沙國竟然大爆冷門以2比1擊敗阿根廷，引起全球球迷議論。不少網友就分析為何沙烏地阿拉伯能夠贏得比賽，發現關鍵就在於沙國門將精湛的防守，多球極限撲球成功阻擋阿根廷的進攻。
編輯中心/綜合報導
由於日期英格蘭對伊朗6：2大勝，加上地主卡達敗給厄瓜多，各界都認為亞洲隊伍在這次比賽顯見較為劣勢，因此這次沙烏地阿拉伯對上阿根廷，本身實力懸殊，讓各界都看好阿根廷將贏球，台灣運彩原本開出的賠率，阿根廷贏的話為1.10，結果開賽前調整為1.05，顯然下注阿根廷贏球的人佔大多數。
比賽開局，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在開賽9分鐘就藉由一記12碼罰球拿下第1分，原本以為勢如破竹，結果阿根廷多次破門都因為越位得分無效，上半場結束以1分領先，進入下班場之後，沙國分別由謝赫里（Saleh Al-Shehri）、薩倫（Salem Al-Dawsari）2名球員取得1分，最後阿根廷爆冷門被沙國踢走。
比賽結果讓全球球迷相當崩潰，直言阿根廷不可能會輸球，不過台灣網友看完球賽後，紛紛在PTT熱議，直言沙國贏球「門將」莫哈瑪德（Mohammed Al-Owais）有極大貢獻「阿拉伯的門將根本跟鬼一樣....」、「門神好幾球死命撲到位，但狂」、「這場沙國門將MVP」、「沙國門將這場最大功臣，好幾球都精彩防守」。（編輯：張嘉哲）