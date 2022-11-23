阿姨15年苦存523萬！領錢卻驚聞「餘額早歸0」：還欠56萬

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到了2019年時，紀婦兒子即將結婚，紀家需要用到大筆金錢，所以紀婦也選了一個好日子到銀行提款。沒想到行員一看戶頭後，隨即回應「妳這戶頭裡沒錢，甚至還有一筆13萬元的借貸」。
紀婦一聽完著急聯絡董經理，但後者早已人間蒸發。紀婦也急忙報警，銀行方也展開調查，才得知董經理監守自盜，在幾個月前將紀婦戶頭內的錢轉出69萬多元（約新台幣302萬），甚至還用其名義借貸了13萬人民幣，警方調查後發現，董姓經理將這筆錢全用於賭博，早花費一空，還發現董姓經理先前也多次拐騙紀女購買理財產品、期貨產品，而購買的雖是紀女，但實際使用的人卻是董姓經理。
後續繼續追查才發現，原來問題起源就是紀婦開戶時的承辦者，當時這位女行員在開戶過程中偷偷記錄紀婦的隱私資訊，可以將婦人帳戶內的錢隨意轉走，董經理在得知此事後，便與女行員商量，要求將紀女的資訊交給自己，兩人共同分贓。
女行員當下受到利誘答應了，但後續看著紀婦拿著錢來忖款，良心總會遭受衝擊，最後受不了壓力，決定自請離職，而董姓經理就開始一手遮天，將紀婦帳戶當成自己的金庫。
雖然犯案的證據已經多如牛毛，但警方調查後發現董姓經理名下早已沒有任何資產，因此紀婦只獲得到5萬元人民幣（約新台幣21萬）的賠償，剩餘部分，該銀行則辯稱是員工個人行為，只願意賠償遭轉走的69.3萬（約新台幣302萬），其餘董姓經理在職期間所盜用的款項，銀行方面認為責任不在他們身上，不願意承擔賠償責任。（編輯：潘毅）