夜市射氣球「玩到噴5200」！情侶怒揭話術 受害者一大票
台灣擁有「美食王國」的稱號，道地的夜市文化更是吸引外國遊客的特色。然而近期就有民眾控訴，台南當地各處夜市出現一攤射氣球店，常用話術來賺取高額費用，受害者更是一大票。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在臉書《爆料公社》上控訴，20日晚上自己與男友前往台南當地某夜市，碰巧遇到這間射氣球攤，而攤主在兩人完局後，總會說「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，沒想到要離開時，情侶檔才得知這「給你機會」，攤主卻是每一局都在算錢。
原PO表示，兩人一到攤位時，就曾先要求先結帳，但店家說不用急著給，不料後續卻慘遭話術，最終要離開時，攤主更開口表示遊玩費用為「5200元」，讓兩人質疑太不合理、無法接受，最終雙方協議打折為2600元，並用轉帳方式。
原PO無奈表示，回家上網查詢，才發現受害者早已不計其數「真的是越想越奇怪，夜市還會有給你轉帳的牌子，就當作是花錢買經驗，希望不要再有受害者」。
不少台南在地人也紛紛跳出回應，「一開始要先給錢的時候他都不收，當下沒看到價目表，結果射完他才說1局200總共1800，價目表很小就像憑空變出來一樣」、「5200元是要射到手脫臼喔」、「這樣真的太母湯」。（編輯：潘毅）