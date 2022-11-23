阿拉真神顯靈！阿根廷「爆冷輸球」他爽爆 一夜賺120萬
2022卡達世界足球盃日前正式開踢，沒想到才剛開始就爆冷門，梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷22日首戰沙烏地阿拉伯，結果遭到1：2逆轉，讓全球球迷震驚。而其中，不少運彩迷也哀嚎「真的是到月底前都要吃泡麵了！」不過幾家歡樂幾家愁，也有球迷買對邊，大賺24倍的賠率爽歪了！
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「今晚阿根廷對上沙烏地阿拉伯的結果....給我們一個深刻的教訓，奉勸大家還是小賭怡情，大賭富可敵國啊！賭球買正面，每天吃泡麵，逆向買反邊，別墅蓋海邊！」
貼文一出，網友紛紛回應「別說了，到月底前真的都要吃泡麵了」、「真的傻眼，阿根廷買兩萬嗚嗚」、「其實輸球不會意外，但輸阿拉伯就意外了」、「我前天卡達也輸，阿根廷又輸，不玩了這屆」、「看來很多人要換電視了」、「難怪好市多又在特價電視了？也太剛好了吧威！」
不過雖然多數彩迷都槓龜失落，但也有天選之人！只見一名網友投注5萬元沙烏地阿拉伯獨贏，賠率24.150，結果沙烏地阿拉伯真的逆轉贏球，讓他一夜之間進帳120萬元；另外也有人小小投注五百元，也同樣開出24.6的賠率，小賺12000元，讓不少網友紛紛驚訝喊道「阿拉真神真的顯靈啦！」、「下五萬在沙烏地阿拉伯心臟要多大顆啊」。（編輯：張嘉哲）