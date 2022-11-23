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簽帳卡比信用卡好用？她嗨讚「不怕刷爆」　用戶反揭劣勢

▲消費習慣隨著時代演進，許多民眾出門已經不帶現金，只靠一張信用卡就走天下。（圖／翻攝自《pixabay》）
▲消費習慣隨著時代演進，許多民眾出門已經不帶現金，只靠一張信用卡就走天下。（圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

消費習慣隨著時代演進，許多民眾出門已經不帶現金，只靠一張信用卡就走天下，也有部分人因消費沒實感，不慎「刷爆」額度並積欠卡費，成為卡奴。因此有網友就認為「簽帳卡比信用卡好用」，但論點曝光後也引來其他用戶反駁，點出各項劣勢。

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一位網友在論壇PTT上發文提問「大家會覺得簽帳金融比信用卡好嗎？信用卡是魔鬼，常刷著刷著，看到帳單才爆眼，所以現在我都改用金融卡，即時看到戶頭錢變少，就不會無節制的花錢亂買了，幫助我即時煞車又能不用繳帳單，挺好的」。

貼文曝光後，隨即有一些卡友贊同喊「愛亂花錢的人真的比較推簽帳金融卡」、「有多少用多少這樣很好」、「我沒有信用卡只有簽帳金融卡，因為我討厭借錢」。

▲美國一名阿嬤領藥時金融卡無法刷過，她一問之下才驚覺自己竟然已經「死了」。（示意圖，非當事情境／取自 Pixabay ）
▲有不少現代人因為信用卡支付沒實感，導致「刷爆」額度成為卡奴。（示意圖，非當事情境／取自 Pixabay ）
但也有另一派人點出金融卡劣勢「其實很多服務都限定信用卡」、「很多住飯店跟租車要押金，簽帳卡無法刷」、「有被盜刷過就知道，其實debit card也很可怕」、「除了扣款看得見外沒優點，被盜刷錢要不回來的」、「debit card 掉了，被盜刷…錢會回不來；信用卡還可以拒付」、「簽帳卡被盜刷就麻煩了，完全沒辦法止付」、「爭議款項金融卡很難退回喔，付出去的錢要追回來太難」、「金融卡回饋真的比不上信用卡」。（編輯：潘毅）

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