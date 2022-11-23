阿根廷「晉級機率」曝光！球迷絕望了 16強恐看不到梅西
2022卡達世界足球盃開踢第二天就大爆冷門！被視為是奪冠熱門的阿根廷卻遭到沙烏地阿拉伯逆轉，以1：2輸掉比賽，然而，世界足球盃自1998年改制32強後，如果第一場輸球要進軍16強的機率僅有11%，機會低到讓全球球迷相當絕望。
編輯中心/綜合報導
回顧該場比賽，比賽開局，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在開賽9分鐘就藉由一記12碼罰球拿下第1分，原本以為勢如破竹，結果阿根廷多次破門都因為越位得分無效，上半場結束以1分領先，進入下班場之後，沙國分別由謝赫里（Saleh Al-Shehri）、薩倫（Salem Al-Dawsari）2名球員取得1分，最後阿根廷爆冷門被沙國踢走。
該場戰役，阿根廷不僅慘輸球，許多紀錄也都被打破，包括中止國際賽36連勝的紀錄，更是阿根廷自1990年世界盃後，首度於分組賽首戰輸球，也打破「梅西魔咒」，因為過往的世界盃賽中，阿根廷只要梅西有進球的情況下，該場比賽就會拿下，結果這次爆冷輸球，三項項紀錄全部幻滅。
而根據《體育日本》報導，自1998年世界盃改制為會內賽32強後，首戰輸球的73支隊伍當中，僅有8隊順利晉級，機率僅有11%，換句話說，阿根廷現在要踢進16強的機率也就僅有11％。備受矚目的是，這次世界盃是阿根廷巨星梅西的「最後一次戰役」，不少球迷都深怕阿根廷就在小組賽就謝幕，梅西將留下遺憾退場，盼有奇蹟能發生。（編輯：張嘉哲）