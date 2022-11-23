世界盃球場可容納人數突增12％！外媒揭內幕：就像變魔術
2022卡達世界盃足球賽熱鬧開踢，四年一度的全球盛事，隨著賽事進行持續引燃球迷熱情。不過這次的世界盃在卡達舉辦，籌辦期間爭議不斷，許多西方國家都對此頗有微詞。英國媒體就發現，世界盃開踢後，球場的可容納人數一夜之間增加了約12％，戲稱「就像是變魔術一樣」，並分析了可能原因。
編輯中心/綜合報導
根據《衛報》報導，卡達為了此次世界盃足球賽，備妥8大場館，但奇怪的是，世界盃開踢後，官方所公佈這8座球場的可容納人數，卻紛紛一夜之間增加。舉例來說，阿爾拜特體育場（Al Bayt Stadium）原定可容納6萬人，一夜之間官方公布的數據變成68895人；盧塞爾體育場（Lusail Stadium）從原定可容納8萬人，一夜之間暴增至88966人。
外界不禁質疑，球場可容納人數增加是為了要賣出更多門票。不過《衛報》也訪談了消息人士，分析了球場容納人數一夕暴增的原因。該消息人士表示，當初的官方數據，只是為了符合FIFA所要求的最低標準。後來發現實際上，保留給媒體、贊助商的空間無須那麼大，因此球場的可容納球迷人數，也就隨之往上調整。
不過《衛報》也指出，無論如何，主辦方肯定還是多少有在入場的球迷數字上灌水。因為從比賽直播畫面來看，觀察球迷座位區所留下的空位，實際進場人數顯然比官方宣稱進場的人數少。（編輯：倪浩軒）